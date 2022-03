Voici la tendance mode sexy que l'on verra partout cet été

Partager







Les hauts légers barely there qui en dévoilent juste assez sont dans notre mire pour l'été. Ce haut sexy sera un bon allié par les journées chaudes et les soirées enflammées.

Après avoir passé beaucoup trop de temps dans nos vêtements mous et amples, on a envie de s'habiller pour sortir et se mettre de l'avant. On le fait avec le haut du moment, le top barely there.

Barely there = À peine là. Le haut semble très léger sur soi et est souvent tenu à la poitrine par une agrafe apparente, un bouton, des ficelles ou un détail brillant. C'est la version 2022 des hauts pour sortir qu'on choisissait judicieusement dans les années 2000. La tendance a entre autres été propulsée par le créateur le plus en vue présentement, Jacquemus.

Il y a tellement de manières de porter la tendance. Voici quelques inspirations de vedettes internationales qu'on s'empresse de copier!

1. Barbie Ferreira

Ce type de top peut être porté de plusieurs manières et celle-ci plaira aux frileuses. Un mini-cardigan, rappelant les boléros de 2004, avec une bralette en dessous.

2. Bella Hadid

On s'inspire de la queen lorsque vient le temps d'adopter les tendances du moment, Bella Hadid. Pour les sorties de jour du week-end, un haut à manches longues et des pantalons ultra-larges. On ose la taille basse pour pousser le look d'un cran.

3. Kendall Jenner

On adopterait presque ce look pour le travail. Peut-être pour un rendez-vous hebdomadaire au café entre amies?

4. Hailey Bieber

L'équilibre entre un haut mini et un pantalon large est parfait. Des accessoires bien choisis et le tour sera joué.

5. Willow Smith

Pour une soirée où vous êtes le personnage principal, pourquoi ne pas y aller avec la totale. On opte pour une mini-jupe fendue, ce top sexy et desc acessoires sortis des années 2000.

Procurez-vous la tendance.

On l'adapte à la tendance du barely there en dézippant un maximum la partie du dessous.

On connait déjà votre crush d'été, ce haut!

À porter plus ou moins noué pour changer l'effet désiré. C'est à vous de jouer.

