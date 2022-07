5 tendances bijoux à adopter cet été

Partager







Les bijoux complémentent nos tenues, ça n'est pas un secret. Selon l'occasion et le style d'une personne, les bijoux peuvent tout changer d'une tenue. Voici différentes tendances à copier cet été.

Au quotidien, pour briller lors d'une soirée, pour être à point pour le mariage de copains, différents styles de bijoux pourront vous plaire.

Voici 5 tendances à essayer.

1. Bonbons colorés

Les perles colorées aux couleurs acidulées à l'allure de bonbons seront parfaites pour l'été et ajoutent un côté particulièrement ludique à vos tenues. On s'inspire même de Belly dans la série du moment, The Summer I Turned Pretty.

-Bracelet de cheville Gannedar, 20$ chez Aldo

Courtoisie

ACHETER ICI

- Collier 2 rangs billes et perles, 8,90$ chez Ardène

Courtoisie

ACHETER ICI

2. Chocker de luxe

Les ras-du-cou se font brillants et luxueux. On y prend goût pour se donner un sentiment de tapis rouge des Oscars.

- Collier ras-du-cou baguette, 24,95$ chez Dynamite

Courtoisie

ACHETER ICI

- Collier ras-du-cou avec strass en Y Kercisbeauty, 15,87$ sur Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

3. Détails précieux

Clairs ou colorés, les bijoux brillants à l'allure princière sont populaires par les temps qui courent. C'est le temps de se croire dans Bridgerton!

-Le bracelet chamarré, 25$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

-Collier en maille avec noeud Betsey Johnson, 48,10$ sur Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

4. Indispensables anneaux

Les anneaux sont intemporels. Pour nos ensembles de tous les jours comme pour nos plus grandes sorties, ces anneaux sont tout permis.

- Anneaux d'oreilles à breloque sourire, 6,90$ chez Ardène

Courtoisie

ACHETER ICI

- Anneaux à charnières, 14,95$ chez Dynamite

Courtoisie

ACHETER ICI

5. Papillon de nuit

Les papillons sortent de leur cocon. On les retrouve sur les boucles d'oreilles, les bagues, les colliers, ils volent la vedette.

-Collier Fobbulous, 45$ chez Aldo

Courtoisie

ACHETER ICI

-Les anneaux papillon rosé, 15$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

