5 tendances bijoux qu’on croyait disparues qui font un retour en force cet hiver

On le sait bien, la mode est cyclique! Après avoir momentanément été remplacées par d’autres, ces 5 tendances bijoux font un retour en force cet hiver.

Si vous êtes du genre à garder vos bijoux longtemps, vous allez être tendance durant la saison froide! Mieux encore, si votre mère (ou même votre grand-mère) a un coffre à bijoux bien garni, c’est votre chance. Pour l’hiver 2022-2023, on retourne vers des tendances qu’on croyait disparues en matière d’accessoires.

Voici donc les 5 tendances bijoux à adopter cet hiver:

1. L’argenté

Le doré semble toujours être le premier choix quand vient le temps de s’acheter une nouvelle chaîne ou des boucles d’oreilles, mais pas cet hiver. On se tourne vers la version un peu plus edgy, l’argenté.

Anneaux éternels Simons - 19$

Courtoisie

Collier superposé Aldo - 25$

Courtoisie

2. Les bracelets massifs

Les bracelets manchette, ou les cuffs, font un retour cet hiver. Plus ils sont massifs, mieux c’est! On peut aussi les superposer pour un look ultra tendance.

Bracelet manchette rainures dorées Simons - 29$

Courtoisie

Bracelet manchette ovale minimaliste Simons - 19$

Courtoisie

3. Les boucles d’oreilles style années 80

Après des années à ne voir que des petits anneaux discrets sur les oreilles, on se tourne vers des boucles d’oreilles statement. Rondes, colorées, massives, tout est permis!

Boucles d'oreilles à clip dorées Anne Klein - 25$

Courtoisie

Boucles d'oreilles à clip craquelée - 22$

Courtoisie

4. Le collier court

Entre le collier choker et le long, on retrouve celui qui se dépose juste au collet. Pour adopter cette tendance, on opte pour des colliers originaux qui seront soit très chic, soit plutôt edgy.

Collier plastron - 25$

Courtoisie

Collier double tête de serpent Dynamite - 23$

Courtoisie

5. Les bagues statement

Après les boucles d’oreilles et les colliers, osez avec vos bagues! Au lieu de garnir chaque doigt avec une petite bague discrète, choisissez plutôt une grosse bague qui sera la vedette de votre look.

Bague avec grande perle SImons - 15$

Courtoisie

Bague statement Aldo - 25$

Courtoisie

