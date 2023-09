5 tendances cheveux à surveiller pour l'automne 2023

Partager







Les colorations, coupes et accessoires de la saison nous créeront des cheveux de star au look magnifique. Vous trouverez assurément l’inspiration pour un peu de changement ou de fantaisie! Certaines tendances oubliées refont surface de façon revisitée, tandis que d’autres arrivent comme un vent de fraîcheur.

Voici les 5 tendances incontournables de l’automne 2023 pour nos cheveux.

1) Le «bropper»

Ce n’est plus un secret, le cuivré a la cote cette saison. Sur la tête des brunettes, il devient le «bropper», soit une coloration chaude et réconfortante qui offre un sublime changement aux cheveux foncés. Comme son nom le dit, il s'agit d'un hybride entre le cuivré (copper) et le brun. Cette nouvelle teinte saura offrir une belle dimension à la chevelure.

2) La mise en plis extra volume

L’inspiration vient bel et bien des années 90, et plusieurs vedettes en sont déjà fanatiques! Pour un superbe résultat à la hauteur des podiums, on applique une mousse volumisante sur les cheveux mouillés, puis on utilise une brosse ronde, ou encore on sèche notre chevelure à l’aide d’une brosse soufflante.

3) Le bob

Cette saison, on le préfère sans contredit à la mâchoire, mais sachez que toutes les déclinaisons sont acceptées: à l’italienne, ultra lisse, vagué, négligé façon rebelle, ou encore bouclé: le bob est LA coupe de l’automne. L’avantage est qu’il s’adapte à toutes les morphologies. Pour apporter de la brillance et de la discipline, on ajoute une noix d’huile hydratante sur les cheveux séchés.

4) Le sleek bun

Voici le chignon le plus stylé de 2023: le sleek bun. Plaquée et basse, cette coiffure a séduit les vedettes... de Hailey Bieber à Emily Ratajkowski. Le chignon à «l'effet mouillé» et lisse se porte avec, majoritairement, la séparation au milieu. On oublie le gel, qui crée un résultat croustillant, et on se tourne vers un masque capillaire, qui ajoutera brillance et hydratation à notre chevelure.

5) Les boucles

En bandeau ou attachées autour de notre queue de cheval, les boucles se font larges et apparentes. Cet accessoire ultra féminin se voit souvent en version sage, soit en immense boucle sur un chignon, ou noué lâchement sur une couette basse. La seule règle est de s’amuser à créer des looks où les nœuds sont visibles et attrayants!

