Voici les 5 styles de manteau que tu dois retenir pour être tendance ce printemps

Les vedettes et influenceuses ont parlé et, déjà, elles ont couronné les manteaux les plus stylés de la saison! Comme elles, on troque notre doudoune chaude d’hiver contre un pardessus plus léger qui viendra automatiquement rehausser nos OOTD du printemps.

Si tu as besoin d’un nouveau manteau pour la belle saison, on te propose de jeter un œil aux tendances phares du moment, portées autant par les stars que nos influenceuses préfs qui garantiront un look de feu ce printemps.

Voici les 5 tendances manteau du printemps à retenir absolument:

1o Le bomber en cuir

Le manteau de cuir du printemps? Sans contredit le bomber, qui est adopté à l’unanimité par les célébrités. Le cuir, matière phare de la saison printanière 2023, est à prioriser. On l’arbore également dans sa version oversized qui donne immédiatement un look cool et masculin à celle qui la porte. Une tendance que l’on risque de revoir à l’automne 2023, donc il vaut mieux investir dans un morceau que l’on aime vraiment.

Coup de cœur: la veste faux cuir moto chez Simons - 115$

VIA SIMONS

2o Le coupe-vent écourté

L’imper est indispensable au printemps, météo oblige. Pour une touche de style sans effort, on opte pour ce manteau utilitaire dans sa version écourtée. Ainsi, on obtient le meilleur des deux mondes: la protection d’un coupe-vent classique et le look plus edgy de la coupe écourtée et boxy. En matière de couleur, les blancs et écrus sont appréciés, tout comme les teintes plus audacieuses, comme le mauve et le bleu.

VIA ARDÈNE

3o Encore et toujours le trench

Chaque année, le trench revient au sommet des listes de tendance. Sa version classique, beige et longue, est un indémodable qui durera des décennies. Pour celles qui veulent oser cette année, on l’adopte, vous l’avez probablement deviné, en cuir, pour la touche de style et le drame que cette matière apporte à nos looks. On prend en note les OOTD de Hailey Bieber et de Gigi Hadid pour s’inspirer!

Pour copier Tracy: le trench manteau long Charlotta chez Noize - 205$ (au lieu de 295$)

VIA NOIZE

4o La fausse fourrure

En version courte, longue, colorée ou encore naturelle, la fausse fourrure, portée négligemment et ouverte sur nos épaules, est un must du printemps 2023. Habituellement réservée aux saisons froides, la fausse fourrure peut être le parfait manteau de transition en avril, quand la température reste fraîche, surtout en soirée.

Coup de cœur: manteau en fausse fourrure French Connection sur Amazon - 164$

VIA AMAZON

5o Le blazer boxy

Le blazer, porté comme manteau, revient sous différentes formules depuis les trois dernières années. Si, l’an passé, il dominait dans sa version (vous l’avez deviné) en cuir, cette saison, c’est sa coupe unique qui capte l’attention. En effet, au lieu de la forme classique qui nous arrive à la cuisse, on l’arbore en format un peu plus court, aux hanches. Les matières de tweed, de suède et de faux cuir sont à prioriser!

Coup de cœur: veste-chemise ample Onlwembly chez La Baie - 68$ (au lieu de 85$)

VIA LA BAIE

