8 tendances manucure de l'automne selon une experte

On dit qu'une manucure est le point d'exclamation à un look. Voici les tendances manucure automnales qui mettront un point d'honneur à votre style sous les conseils avisés d'une experte.

Les tendances manucure, Michelle Gagné les connaît. À seulement 25 ans, elle a récemment ouvert le salon de soins des ongles Le Milorde dans le quartier St-Roch, à Québec, destination parfaite pour des mains sublimées. On a eu la chance de discuter avec elle pour connaître les manucures les plus stylées à demander à son artiste pour la saison.

Après un été à voir des couleurs fluorescentes et se munir d'une manucure éclatée, on se dirige vers des ongles plutôt sophistiqués et des styles naturels, vous verrez! Michelle indique qu'une tendance générale se trace pour la saison. «On embrasse la forme et la longueur naturelle de ses ongles. On respecte notre main dans la longueur et la forme de nos ongles.», on prime donc la santé de l'ongle.

Voici 8 tendances manucures qui feront sensation à l'automne, selon une experte.

1. Les ongles lipgloss

Depuis un moment, on voit le retour des brillants à lèvre dans nos trousses à maquillage. La tendance se transpose maintenant sur nos ongles. C'est un retour au naturel qui prédomine cette saison et c'est pourquoi on penche pour des vernis rosés translucides au fini lustré.

2. Le bleu denim

On a vu le denim partout cet été, et il n'est pas prêt de nous quitter pour l'automne. Un bleu jean est la parfaite couleur pour celles qui ne sont pas prêtes à dire au revoir à la saison des festivals et le bleu denim se marie facilement avec des looks vestimentaires dans les teintes plus sombres et douillettes de la saison.

3. La demi-lune

Le design très classique issu des années 50 fait de plus en plus son apparition dans les manucures actuelles. Le style consiste à mettre en valeur la demi-lune des ongles et la sublimer d'un vernis. L'avantage de cette tendance est qu'elle permet de conserver sa manucure longtemps et c'est d'un chic fou avec une couleur foncée!

4. L'effet chrome

La manucure chrome a créé le buzz cet été, et celle-ci sera tout aussi présente cet automne. Plutôt que d'opter pour une couleur de base fracassante, le chrome d'automne sera préféré sur une teinte brune ou orangée.

5. Le muted french

La mythique manucure à la française s'offre une transformation subtile, mais efficace pour l'automne. Les ongles muted french connaissent un regain de popularité grâce à nul autre que Rihanna, qui répète cette manucure à chacune de ses apparitions. On peut copier la starlette avec une ligne de blanc semi-translucide au bout des ongles et compléter en couvrant l'ongle d'un blanc très léger en fine couche. Un résultat très naturel qui se porte à merveille pour la saison.

6. Les fleurs watercolor

Pour celles qui ne se contentent pas d'une simple couleur sur les ongles et qui ont besoin d'un je-ne-sais-quoi, les manucures de fleurs water color à la Claude Monet sont idéales. On se dirige ici vers un bouquet de fleurs sauvages et dans les teintes orange brulé et brun pour des ongles sublimes avec une touche ludique. On préfèrera la manucure water color flower sur une base translucide pour conserver la manucure longtemps.

7. Le jaune beurre

Le jaune est la couleur la plus surprenante de l'automne, autant dans nos tenues que dans une manucure de rêve. Un jaune beurre, une teinte jaune à base de blanc, permet d'ensoleiller nos mains tout en gardant un aspect naturel. De plus, cette couleur met en valeur la forme de l'ongle.

8. Les beiges

Avec les beiges, on comprend très bien le mot d'ordre pour les tendances de l'automne: naturel. Les beiges nudes opaques sont encore et toujours de mise sur nos ongles.

À vous de jouer!

Découvrez le salon Le Milorde, 539 rue St-Joseph Est, Québec.

