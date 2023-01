4 tendances tatouages à essayer en 2023, et 4 à oublier

Partager







Le dicton «nouvelle année, nouveau moi» vous donne envie d’un changement drastique dans votre vie, comme un tatouage? Voici ce que l’année 2023 nous réserve en matière de tendances dans le monde du tattoo.

Année après année, on peut remarquer que certains styles ou designs de tatouages sont plus populaires que d’autres. Pour 2023, les experts prédisent une bonne dose de nostalgie, surtout dans les années 90 et 2000. On va aussi voir de plus en plus de couleur et de pièces originales et, à l’opposé, de dessins très minimalistes.

Là où certaines tendances se démarquent, d’autres commencent à s’essouffler. On pense notamment à l’encre blanche qui était au top des tendances tout récemment.

Voici donc 4 grandes tendances à essayer en 2023, et 4 à laisser de côté.

1. On essaye: la nostalgie

En 2023, on vous encourage à puiser dans les inspirations du passé pour votre prochain tattoo. Les années 90 ont particulièrement la cote et, surtout, on risque de voir de plus en plus de barbelés, inspirés par Pamela Anderson.

Au cours des années 2000, c’est la tendance du cyber sigilism qui monte en flèche. Ces designs uniques qui peuvent rappeler les fameux tribaux s’inspirent de la technologie en créant des lignes pointues, mais qui s’adaptent aux courbes naturelles du corps.

On peut aussi remonter encore plus loin en adoptant le style traditionnel américain, mais version 2023! Pour le moderniser, on demande plus de détails et d’ombrages dans ces tatouages classiques.

On oublie: les tatouages pour son partenaire

Une tendance qui prend le bord en 2023 est celle de se faire tatouer le prénom de son ou sa partenaire. Les matching tattoos sont toujours risqués, mais rien n’est plus incertain qu’une relation amoureuse! Si vous y tenez, pensez plutôt à un design unique qui n’est pas nécessairement associé qu’à cette personne, mais qui représente plutôt votre relation.

2. On essaye: la couleur

On voit des tattoos noirs et gris depuis un moment déjà, il est temps d’expérimenter avec la couleur! Pour ce faire, vous pourriez opter pour un design en hommage à votre anime ou votre jeu vidéo favori, une tendance qui ne cesse de grimper en popularité.

Le style «peinture» risque lui aussi de devenir l’un de vos favoris. Légèrement nostalgique, il s’inspire d’un style traditionnel qui existe depuis toujours. On opte pour un dessin réaliste, mais avec le look aérien et vaporeux d’une peinture.

Une tendance plutôt surprenante qui gagne du terrain en 2023 est celle des tatouages brillants. Que cela soit un effet chromé ou, encore plus original, de paillettes, on brille de mille feux cette année!

On oublie: l’encre blanche

On a vu beaucoup de tatouages minimalistes à l'encre blanche dans les dernières années, mais cette tendance est vouée à disparaître. Plusieurs remarquent qu’elle s’applique moins bien que d’autres teintes et qu’elle ne reste pas blanche après avoir guéri. Il peut donc être difficile de trouver un artiste spécialisé en encre blanche pour être satisfait du résultat.

3. On essaye: les microtatouages et le minimalisme

Les lignes fines et les petits tatouages sont ici pour rester, c’est confirmé! Pour oser de nouveaux styles, les experts proposent le microréalisme en 2023. Ce sont de minuscules tatouages, mais très détaillés et réalistes.

À l’opposé complètement, on retrouve le style «ignorant» inspiré par l’artiste parisien Fuzi Uvtpk qui se spécialise en graffitis. C’est un style ironique dans lequel on peut retrouver plusieurs tatouages disparates qui semblent avoir été faits par un ami lors d’une soirée arrosée. Harry Styles en est fan!

Côté minimaliste, les experts remarquent que les gens demandent de plus en plus de designs épurés, comme des portraits sans visage ou encore une simple ligne qui entoure un bras ou une jambe.

On oublie: les tatouages sur les doigts

Les minuscules tatouages sur les doigts et les mains, comme a Hailey Bieber, font rage depuis un moment déjà. Cependant, les tatoueurs répètent qu’ils guérissent mal et auront tendance à disparaître ou encore l’encre pourrait déborder dans les lignes de la peau. Cela reste magnifique, mais c’est un pensez-y-bien!

4. On essaye: les designs uniques

Une tendance qui sera partout en 2023 et qui vous permet d’essayer de nouvelles choses en 2023 sera celle des tatouages temporaires. Au lieu d’acheter une feuille de tatouages temporaires quétaines, optez pour l’une des nombreuses compagnies qui vous proposent de personnaliser votre dessin! La façon parfaite de tester son tattoo avant de faire le grand saut.

En 2023, on réinvente aussi les tattoos «flash». Traditionnellement, ceux-ci se voulaient être un cartable d’idées de tatouages dans lequel vous pouviez piger pour un tattoo rapide, mais peu original. De nos jours, les tatoueurs proposent des flashs 100% uniques à eux et certains ne les font même qu’une seule fois! Originalité garantie.

Cependant, la plus grande tendance côté originalité est d’exprimer sa culture avec les tatouages, mais cela veut aussi dire ne pas s’approprier la culture d’un autre! On pense notamment à l’influenceuse et activiste inuk Shina Nova qui a tatoué son visage, une tradition de sa communauté Inuit.

On oublie: les dessins communs

Il n’y a aucun mal à s’inspirer de quelque chose qu’on a déjà vu pour son prochain tatouage, mais les experts prédisent qu’on verra de plus en plus d’originalité. Non seulement les artistes ont leur style unique, mais notre personnalité l’est aussi! Alors on se tourne vers l’unicité en 2023.

