Impossible de passer à côté de ces 8 tendances bijoux cet été

Cette saison, on met le cap sur des bijoux voyants et assumés. Âmes discrètes, n’ayez crainte. Il se trouve que les bijoux minimalistes auront aussi la cote cet été.

On vous assure que vous trouverez assurément les parfaits accompagnateurs pour vos looks durant la saison estivale.

Voici donc 8 tendances bijoux phares de l’été 2021

1. Les pendentifs minimalistes

Ces colliers sont si doux et raffinés qu’ils deviennent des amis du quotidien. N’hésitez pas à opter pour un bijou de qualité pour orner votre cou. C’est la touche de délicatesse et d’élégance dont vous avez besoin cet été.

Le collier à pendentif minimaliste chez Simons à 12$

Collier à disque de Estella Bartlett chez Nordstrom à 35$

2. Les bagues super colorées

Ces bagues surdimensionnées sont partout! Qu’elles soient en plastique ou en acrylique, elles sont loin de laisser indifférentes. Plusieurs artisans confectionnent des modèles absolument uniques. On vous invite à oser cette tendance très edgy!

Bague chunky colorée chez Etsy à 8,45 $

3. Les colliers à billes

Et oui, les colliers qu'on aimait fabriquer à outrance lors de nos séjours au camp de vacances sont à la mode ces temps-ci. Ils ajoutent de la couleur ainsi que beaucoup de vie à vos ensembles favoris.

Collier de perles Love chez Anthropologie à 38 $

Ensemble de colliers à billes chez Zara à 25,90 $

4. Le bracelet à breloques

On adore voir cette tendance bijoux refaire surface. Aussi amusants qu’élégants, ces bracelets vous permettent de faire de jolies combinaisons. Notre conseil? Amusez-vous! Osez ajouter quelques breloques originales pour un bracelet des plus personnalisé.

Bracelet à breloques chez Etsy à 53$

Bracelet avec coeur chez Aldo à 12$

5. Les boucles d’oreilles dépareillées

Les ensembles les plus simples peuvent être facilement rehaussés grâce à des boucles d’oreilles asymétriques. On vous invite à les porter avec les cheveux lousses et à oser mélanger des boucles d’oreilles de différentes longueurs.

Boucles d’oreilles en chaîne asymétrique chez Ssense en solde à 76 $

Boucles d'oreilles dépareillées de All Saints chez La Baie à 52$

6. Les colliers étagés

Il n’y a rien de mieux qu’un collier étagé pour ajouter de la définition et une touche de style à vos ensembles les plus simples. On vous invite à mélanger les métaux pour un look des plus original.

Collier à pendentif Cezanne Ti-Tone chez La Baie d’Hudson en solde à 12 $

Collier superposé à perles chez Dynamite à 24,95 $

7. Les métaux texturés

L’ajout de texture sur nos bijoux favoris ne fait qu’ajouter dimension et glam pour un look des plus distinct.

Anneau en acier inoxydable ton doré Golden Sun chez Fossil à 59 $

8. Les boucles d’oreilles à deux côtés

Pour avoir du style sur tous les angles, les boucles d’oreille à deux côtés sont la solution idéale. Plus jamais besoin de sacrifier l’arrière de nos lobes avec cette tendance qui ne cesse de gagner en popularité.

Boucle d’oreille avant-arrière avec boule de feu chez La Baie d’Hudson en solde à 11,25 $

Boucles d’oreilles à deux côtés perle et or chez Etsy à 60$

