Greenwood Summerhouse : une terrasse digne de Tulum en plein cœur du centre-ville de Montréal

Pour une deuxième année, le Greenwood Summerhouse, la terrasse saisonnière du Time Supper Club, ouvre ses portes juste à temps pour l’été et c’est la destination la plus exotique du centre-ville.

Située sur la rue Cathédrale, la terrasse cachée du Greenwood Summerhouse est un lieu enchanteur qui transportera tous les Montréalais dans une ambiance tropicale, grâce à son décor inspiré de Tulum.

Jean-François Galipeau

Côté bouffe, on retrouve un menu de style méditerranéen élaboré par le Chef John Zoumis. La carte du soir est composée de pieuvre grillée, de tartare de bœuf, de queue de homard, de burrata et plus encore.

Jean-François Galipeau

Et pour le menu brunch, offert seulement les dimanches, le cordon bleu offre des options tout aussi délicieuses et recherchées: toast à l’avocat avec saumon fumé et caviar, omelette au homard ou encore crêpes au ricotta et citron.

Jean-François Galipeau

Côté cocktail, les saveurs estivales sont au rendez-vous avec une Margarita, un Spritz, un Pina Colada et un Mojito aux fruits de la passion.

La terrasse Greenwood Summerhouse est ouverte jusqu’au 4 septembre prochain, du mercredi au samedi de 17 heures à tard et le dimanche de 14 heures à 21 heures.

C'est l'endroit idéal où faire la fête avec sa gang d'amis. Vous aurez tout simplement l'impression d'être dans l'un de ces incroyables établissements de bord de plage au Mexique!

Greenwood Summerhouse

729 rue de la Cathédrale, Montréal

