10 terrasses déjà ouvertes à Montréal pour se mettre dans le «mood» de l’été

Même si le printemps rime avec gris et pluie plus que jamais cette année, les belles journées d’été sont à nos portes!

La preuve : des établissements de la métropole ont déjà installé leur terrasse pour accueillir la clientèle qui a envie de déguster un bon plat ou boire entre amis lorsque soleil se pointe.

Si vous faites partie de ceux qui n’ont pas envie d’attendre après les températures plus chaudes, voici 10 terrasses déjà ouvertes à Montréal :

Ça fait déjà quelques jours que la Buvette Pastek dans le Vieux-Montréal a décidé de se rebeller contre dame nature et ses humeurs en installant la petite terrasse à l’avant. C’est l’endroit tout indiqué où s’arrêter pour un verre de vin et des huîtres lors de votre prochaine escapade sur la rue Saint-Paul.

209 rue Saint-Paul Ouest, Montréal

2 & 3. Café In Gamba

Parmi les meilleurs cafés en ville il y a les deux succursales du Café In Gamba. La première sur Parc est située à l’avant et est bondée de lumière toute la journée. Sinon, celle de la succursale sur Saint-Viateur propose une ambiance différente étant située à l’arrière sous les arbres.

5263, avenue du Parc, Montréal

71, rue Saint-Viateur Est, Montréal

Le restaurant mexicain de la rue Notre-Dame Ouest n’a pas froid aux yeux. La terrasse est ouverte depuis les célébrations de la Saint-Patrick. C’est l’endroit idéal où s’installer pour manger de bons tacos et boire des margaritas en s’imaginant qu’il faut 35 degrés.

2518 rue Notre Dame Ouest, Montréal

La terrasse de l’hôtel William Gray est officiellement ouverte depuis la mi-avril. La vue sur Montréal y est à couper le souffle et les cocktails sont délicieux. La terrasse est ouverte beau temps, mauvais temps car elle peut être couverte et chauffée.

421, rue Saint-Vincent, 8e étage, Montréal

Il est déjà possible de bruncher ou prendre un café (et un biscuit!) sur la terrasse du café Maman dans Griffintown. N’oubliez toutefois pas d’immortaliser votre visite avec un selfie dans l’intérieur ultra instgrammable de l’établissement!

1524, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

La terrasse du Elena donne dans la ruelle et c’est l’endroit parfait pour se rassembler entre amis après le travail pour un bon verre de vin. C’est par la terrasse que le «take-out» a lieu aussi alors profitez-en pour casser la croûte également!

5090, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Ceux et celles qui adorent savourer leur assiette «2 œufs, bacon» à l’extérieur pourront le faire dès le week-end dès le 30 avril sur la terrasse du resto l’Oeufrier à Verdun. Bon appétit!

10, rue de l'Église, Verdun

Le café Olimpico est un incontournable du Mile-End, tout comme sa terrasse où il faut bon boire son délicieux café sous les rayons du soleil. Le dimanche matin, c’est LA place où les Montréalais se rassemblent pour jaser!

124, rue Saint-Viateur Ouest, Montréal

Une autre terrasse qui offre l'une des plus belles vues de Montréal est celle de l'hôtel Nelligan. Niché sur le toit, l'endroit a ouvert ses portes dernièrement et ne sert que des boissons en attendant les températures plus clémentes. Sachez toutefois que la terrasse a des chaufferettes pour garder la clientèle bien au chaud!

106, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

