Texas: 18 choses à ne pas manquer lors d’un voyage à Austin

Après 6 heures de vol depuis Montréal, la chaleur du sud des États-Unis nous envahit dès la sortie de l’avion. Aujourd’hui décrit comme le «nouveau Los Angeles», Austin épate par son côté branché, ses incroyables festivals (pensez South by Southwest et le festival Austin City Limits) ainsi que par sa riche scène culinaire (allô les camions de rue, le Tex-Mex et le BBQ).

Il va sans dire qu’Austin se démarque du reste du Texas. Bien qu’en se promenant dans ses rues animées, on sente une certaine saveur du Sud, on se rend vite compte que la ville est beaucoup plus libérale que ses voisines Dallas, Houston ou San Antonio.

C’est une ville prisée par les jeunes à la recherche de bonne cuisine et d’une vie nocturne décoiffante. Son slogan est Keep Austin Weird (Austin doit rester bizarre) ne pourrait mieux décrire cette ville vibrante et unique.

Voici donc 18 choses à ne pas manquer lors d’un passage à Austin, Texas:

1. Une balade dans le quartier South Congress (SoCo)

Prévoyez un après-midi pour découvrir le quartier de South Congress. La marche demeure le meilleur moyen de parcourir ce quartier branché où les restaurants côtoient les boutiques tendance.

Les arrêts essentiels sont:

Un café chez Café No Sé

Une photo devant la murale «I love you so much» (1300 S Congress Ave, Austin)

La pizza chez Home Slice Pizza

Une photo devant le signe très suggestif du Austin Motel

2. Du paddle board sur Lady Lake

Lady Bird Lake offre la parfaite union entre la ville et la nature. Ce lac de réservoir borde la ville et est fréquenté par les «locaux». Kayak, canot et paddle board défilent sur cette étendue d’eau. On vous conseille de miser sur la fin de la journée pour profiter de l’heure dorée (ou du «golden hour»). Pour la location d’équipement, Rowing Dock a tout ce qu’il vous faut!

3. Une soirée au mini-putt Peter Pan

Installé depuis 1948, le Peter Pan Mini Golf est une institution d’Austin. L’endroit comprend deux parcours de 18 trous qui transportent dans un autre univers. Psst : ce mini-gold est aussi un «apportez votre vin»! Les bouteilles de verre ne sont cependant pas permises.

1207 Barton Springs Road, Austin

4. Une tournée des BBQs

Le barbecue fait partie intégrante de l’identité culinaire du Texas. C'est une tradition profondément enracinée dans l'État depuis des générations. Austin, en particulier, est réputée pour sa scène barbecue dynamique et diversifiée, avec de nombreux restaurants et camions spécialisés dans le barbecue qui tapissent les quatre coins de la ville. Une visite à Austin ne serait pas complète sans une visite dans un barbecue authentique. Franklin’s et Terry Blacks sont les deux immanquables.

Lors de votre visite, vous commencerez par choisir les accompagnements (macaroni au fromage, salade de chou, pommes de terre, bines pinto et plus), puis les pièces de viande (brisket, côtes-levées, porc effiloché et plus). Si votre choix s’arrête sur Franklin’s sachez qu’il y a toujours une longue file devant l’établissement, mais l’attente vaut la peine!

5. Un tour guidé (et gratuit) du Capitole du Texas

Les férus d’histoire ne voudront pas rater l’imposant Capitole du Texas. C’est ce monument historique qui abrite le gouvernement de l'État du Texas depuis plus de 130 ans. Il a été achevé en 1888 et est considéré comme l'un des plus beaux capitoles d'État des États-Unis. En effet, le bâtiment lui-même est un chef-d'œuvre architectural. Il est construit dans le style néo-renaissance et est doté de dômes, de colonnes et de sculptures magnifiques. L'intérieur est tout aussi impressionnant, avec des salles ornées de marbre, des vitraux et des fresques artistiques. Les visiteurs peuvent profiter de visites guidées gratuites qui permettent de découvrir tous les aspects du bâtiment et la riche histoire des lieux.

L’entrée est gratuite.

En savoir plus

6. Une tournée des bars sur la 6th

À travers ses quelque 250 salles de concert, Austin est le véritable bastion de la fête au Texas. Ainsi, vaut mieux se référer à 6th Street pour s’assurer de passer une belle soirée. Cow-boys, hommes d’affaires et hipsters fréquentent les bars et clubs animés de cette célèbre rue. Sinon, près de Rainey Street, un ancien quartier résidentiel regorge aujourd’hui de bars à cocktails ou de lounges dotés d’arrière-cours qui font le bonheur des personnes qui ont le cœur à la fête.

7. Une dégustation de crème glacée chez Amy’s Ice Cream

Chez Amy’s Ice Cream, les «locaux» font la queue pour terminer leurs journées avec un délicieux cornet de crème glacée. Réputée pour ses saveurs de crème glacée créatives et audacieuses, on se laisse tenter par une boule (ou deux) de crème glacée maison.

1301 S Congress Ave, Austin

8. Les «breakfast tacos»

À Austin, les journées se doivent de commencer avec de fameux tacos déjeuner. Dignes de la cuisine tex-mex, ces tacos sont composés d'œufs et peuvent être garnis de fromage, bacon, bines, légumes... c’est selon l’inspiration! Les meilleurs se trouvent Joe's Bakery & Coffee Shop, Tacos Guerrero, Paco's Tacos et Vaquero Taquero.

9. Un petit road trip hors de la ville

Puisque ses quartiers sont assez éloignés les uns des autres, Austin est une ville qui s’explore bien avec une voiture. Ainsi, question de rentabiliser la location de votre véhicule, on vous encourage à mettre le cap sur les villes environnantes le temps d’un road trip d’une journée. Voici quelques suggestions de destinations dans les alentours:

Lockhart, Texas: La capitale du barbecue du Texas se cache à Lockhart, à 30 minutes seulement d’Austin. On vous propose de faire un arrêt à l’institution (opérée depuis 1932) The Original Black’s Barbecue pour un repas sans égal. Sinon, promenez-vous autour du «town square» et découvrez les galeries d’art, les restaurants et les boutiques de cette charmante ville typiquement texane.

Waco, Texas : Des fans de la designer Joanna Gaines dans la place? Une visite à Waco est de mise! Passez la journée au splendide Magnolia Market, et faites le plein de trouvailles pour la maison. C’est littéralement le paradis du Modern Farmhouse à 1h30 seulement d’Austin.

San Antonio, Texas : Laissez-vous conquérir par le charme espagnol de San Antonio à seulement 1h30 au sud d’Austin. On se plaît à se promener le long du Riverwalk, en faisant le crochet par le magnifique Pearl District.

10. Le musée Blanton

Le musée Blanton se cache sur le campus de l’université du Texas. Il est rapidement devenu un paradis des amateurs d’art, avec plus de 21 000 œuvres d’art originaires d’Europe et des Amériques. Une photo devant l'œuvre d’Ellsworth Kelly nommée Austin s’impose.

200 E Martin Luther King Jr Blvd, Austin

11. Une randonnée dans les environs

Austin se rapproche d'un véritable paradis de plein air. Les sentiers de randonnée environnants en sont la preuve. Le Barton Creek Greenbelt sera le parfait terrain de jeu des personnes qui cherchent à s’échapper non loin de la ville. Cette ceinture de verdure propose plus de 12 miles de sentiers pour s’adonner à la randonnée où au vélo de montagne.

3755-B Capital of Texas Highway, Austin

12. Un concert de musique live

Austin n’est pas la Capitale mondiale de la musique live pour rien. Lors de votre séjour, vous voudrez passer vos soirées dans des bars animés par de la musique live. Il y en a pour tous les goûts! Pour la musique country et les soirées dansantes, il faut aller à The White Horse. Pour écouter du blues et du soul, vaut mieux miser sur Antone’s Nightclub. Pour du jazz, c’est au Elephant Room.

13. Un café d’après-midi dans le quartier hipster East Austin

Longtemps considéré comme un quartier pauvre et dangereux, East Austin se relève d’un lourd passé marqué par la ségrégation. Aujourd’hui, les hipsters et les artistes de la ville s’y installent et tiennent des boutiques branchées.

Lors de votre passage, ne ratez pas le café Greater Goods Coffee qui sert un excellent cold brew préparé avec des grains torréfiés sur place. Le quartier est aussi renommé pour la qualité de ses camions de rue.

14. Un déjeuner chez Magnolia Cafe

Emblème de la ville, on s’arrête chez Magnolia Cafe pour se sentir transporté dans les années 60, mais aussi pour savourer une cuisine tex-mex classique.

1920 S Congress Ave, Austin

15. Un souper au restaurant de fusion asiatique 1618 (ou les ramens de Tatsu-Ya)

En pleine effervescence, 1618 Asian Fusion transforme la cuisine asiatique en pure et délectable œuvre d’art. Fréquenté par les «locaux», l’endroit sert une excellente soupe tonkinoise et plusieurs cocktails créatifs.

1618 E Riverside Dr, Austin

Les amateurs de ramen devront, pour leur part, se référer au populaire restaurant Ramen Tatsu-Ya qui compte deux adresses en ville.

16. Une baignade dans une piscine naturelle

Il peut faire TRÈS chaud à Austin en été. Pour se rafraîchir comme il se doit, les citadins établissent domicile au Zilder Park et s'installent autour de la piscine naturelle nommée Barton Springs Pool. Une visite s’impose si vous cherchez à vous rafraîchir et à vous désaltérer entre deux visites de BBQ.

À noter que la nourriture n’est pas permise à la piscine. Le prix d’entrée est de 9$ US pour les non-résidents.

17. Une virée dans les boutiques à la recherche de bottes de cow-boy

S’il y a un endroit où s’acheter des bottes de cowboy, c’est bien à Austin. Référez-vous à Allens Boots, une institution de la ville pour trouver des petits bijoux de bottes. South Congress abrite plusieurs boutiques tendance, dont le Maufrais Hats et le Prototype Vintage pour faire des trouvailles.

18. Une dégustation de bières locales

Austin compte 58 microbrasseries (!!!). Les amateurs de bières y trouveront leur compte. Nos favorites sont Austin Beerworks, Hold Out Brewing et Meanwhile Brewing Company.

SE LOGER

The Loren à Lady Bird Lake, c’est cette nouvelle adresse moderne qui a ouvert ses portes à l’automne 2022. Véritable oasis de verdure à deux pas de l’action de la ville, cet hôtel tout neuf comprend des chambres qui semblent tout droit sorties d’un magazine de décoration. Au rez-de-chaussée, profitez d’un café (qui sert un excellent cold brew) et lors de l’apéro, rendez-vous au ​​restaurant Nido qui possède l’une des plus belles terrasses sur un toit à Austin.

Aussi, le Austin Motel demeure l’hôtel le plus cool en ville. Il est situé dans le quartier South Congress et propose une jolie déco branchée.

Sinon, ce ne sont pas les logements à louer sur la plateforme Airbnb qui manquent à Austin. Cette maison «mid-century modern» près de South Congress, cet appartement tranquille bien situé ou encore cette maison d’invités «modern-farmhouse» risquent de faire de l'œil à plusieurs.

SE DÉPLACER

Bien qu’il soit plutôt facile de se déplacer à Austin, la voiture demeure le meilleur moyen de transport. Cependant, les budgets plus serrés se débrouillent très bien en utilisant le bus. Austin compte un réseau de plus de 50 lignes qui desservent les quatre coins de la ville. Les bus circulent généralement de 6h30 à 22h. Les plus actifs se tourneront sur le vélo et les 10 miles de «bike trail» qui se trouvent dans la ville.

Ce voyage a été rendu possible grâce à Visit Austin et Travel Texas.

