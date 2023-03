Où partir en mars: les meilleures destinations voyage

Partager







Que ce soit pour vivre le printemps avant le temps, s'offrir un bain de soleil ou visiter des pays loin des foules et de la chaleur, voici où vous devez aller en mars pour un voyage grandiose!

1. Panama, Isla Pájaros

Bénéficiant d'un climat de type tropical tout au long de l'année, le Panama est une destination qui unit parfaitement biodiversité exceptionnelle, reliefs volcaniques, plages uniques et culture caféinée. Si tous connaissent son fameux canal, le Panama offre aussi de beaux vestiges coloniaux et une nature foisonnante!

2. Îles Canaries, Tenerife

Avec de rares précipitations et des températures toujours clémentes, les îles Canaries sont l'endroit idéal pour passer des vacances sous le soleil. Situées dans l'océan Atlantique, au large des côtes marocaines, les Canaries présentent des paysages volcaniques et des forêts primaires, en plus de majestueuses plages.

3. Égypte, Le Caire

Ah l'Égypte! Impossible de rester indifférent face à cette destination mythique qui combine pyramides ancestrales, Nil emblématique, souks animés et désert infini. Pour des températures chaudes et sèches, on s'y rend en mars.

4. Inde, Varanasi

S'il y a bien un endroit sur la planète qui vous promet un dépaysement et une perte de repères complets, c'est bien l'Inde! Avec son Gange, sa spiritualité, son Himalaya, ses temples, ses sites archéologiques, ses riches saveurs et sa nature spectaculaire, l'Inde vous assurera un voyage coloré, dans tous les sens du terme. On s'y rend en mars pour éviter les chaleurs insupportables de l'été.

5. Honduras, Roátan

Située dans la mer des Caraïbes, cette île d'environ 60 kilomètres de long est un véritable paradis pour les plongeurs et les adeptes de snorkeling. Ses fonds marins sont tapissés de coraux et ses eaux regorgent de poissons aux formes et aux couleurs variées. Soleil, villages pittoresques et forêts de mangrove n'attendent que vous en mars!

6. Cameroun, Rhumsiki

Pays d'Afrique centrale, le Cameroun réservera bien des surprises aux voyageurs aventuriers : réserves naturelles débordantes de bêtes, forêts équatoriales luxuriantes, longues plages désertes et richesse culturelle. D'ailleurs, le Cameroun rassemble une mosaïque d'ethnies aux traditions encore bien vivantes, qui en vaudront également le détour!

7. Maldives

Mondialement reconnues pour leurs plages idylliques, leurs fonds marins foisonnants et leurs eaux cristallines, les Maldives font rêver. Cet archipel d'Asie du Sud promet aux touristes (fortunés) un séjour où luxe et paradis tropical seront les thèmes. En mars, les températures sont chaudes et l'air peu humide.

8. Uruguay, Montevideo

Petit pays d'Amérique du Sud, l'Uruguay se visite à merveille en mars, alors que les températures oscillent entre 21 et 28°C (c'est encore l'été dans l'hémisphère Sud). On y découvre alors de belles et larges plages fourmillant d'otaries, de superbes villes comme la capitale Montevideo, de vastes pampas (prairies) peuplées de gauchos et de bons « spots » de surf.

9. Algarve, Portugal

Pour profiter de la douceur du printemps avant le temps, direction l'Algarve, une région du sud du Portugal! Le soleil y brillera et vous pourrez profiter des villages charmants, des falaises abruptes, de la gastronomie portuaire et des plages.

10. Guadeloupe

Avec des températures agréables avoisinant 25°C toute l'année, la Guadeloupe, territoire français dans les Caraïbes, est un archipel de sept îles bordées de mangroves et de cocotiers. Plages, soleil et plongée sous-marine!

