Où partir en septembre: les meilleures destinations voyage

Où voyager en septembre?

Si le mois de septembre est très souvent associé au retour à l’école et à la fin des vacances, c’est pourtant un moment idéal pour visiter une grande variété de pays!

Voici nos suggestions de meilleures destinations.

1. Indonésie

Température moyenne entre 24°C et 32°C

Pays d’Asie du Sud-Est, l’Indonésie est une mosaïque de cultures et de paysages variés. La saison sèche de septembre permet de découvrir paisiblement les plantations de thé, les temples ornés, les reliefs volcaniques, les jungles impénétrables et la multitude d’îles paradisiaques.

2. Chypre

Température moyenne entre 2°7C et 29°C

Située dans l’est de la mer Méditerranée, dans le bassin levantin, cette île offre un dépaysement total, tant par ses paysages ruraux, montagneux que marins. Chypre est une île où les cultures hellénique, orientale et cosmopolite se mélangent et où le soleil brille en tout temps.

3. Zimbabwe

Température moyenne entre 13°C et 27°C

Pays d’Afrique australe, le Zimbabwe se visite en septembre durant la saison sèche, alors que les journées sont ensoleillées et chaudes et les nuits plus fraîches. On y découvre alors les incommensurables chutes Victoria, la faune sensationnelle des parcs nationaux et une culture fascinante.

4. Israël

Température moyenne entre 18°C et 30°C

Cet État situé sur la côte orientale de la mer Méditerranée, au Proche-Orient, offre aux voyageurs un séjour dans le temps et l’espace. Les oliviers, Tel-Aviv, Jérusalem, la cuisine juive, les musiques aux tonalités métisses : tout doit être vu, goûté et entendu.

5. Sardaigne, Italie

Température moyenne entre 21°C et 24°C

La Sardaigne est une île de la mer Méditerranée appartenant à l’Italie qui s’offre comme un bijou serti dans un océan de bleu. Deux mondes y cohabitent : le littoral et ses plages aux couleurs chatoyantes et les terres et leurs montagnes sauvages et arides. À découvrir en septembre lorsqu’il fait encore incroyablement beau, mais légèrement plus frais.

6. Hawaii, États-Unis

Température moyenne de 27°C

Cet archipel du Pacifique est un véritable havre de paix qu’il convient de visiter une île à la fois. On y rencontre alors une flore dense, des étendues sablonneuses à l’infini, des volcans aux allures menaçantes et des vagues pour faire rêver tous les surfeurs.

7. Sri Lanka

Température moyenne entre 26°C et 30°C

Pays aux saveurs et aux couleurs variées, le Sri Lanka peut s’explorer en entièreté en quelques semaines. Au menu : réserves naturelles foisonnantes, plages idylliques, plantations de thé verdoyantes et montagnes abruptes.

8. Nouvelle-Calédonie

Température moyenne entre 18°C et 27°C

En plein cœur du Pacifique Sud se trouve cet archipel qui a tout pour plaire : nature luxuriante, plages d’une blancheur éclatante, chaîne montagneuse, énorme lagon et faune et flore époustouflantes. Le mois de septembre y offre une saison sèche un peu plus fraîche, mais agréable.

9. Namibie

Température moyenne entre 20°C et 30°C

Ce pays d’Afrique australe est l’endroit idéal pour découvrir des paysages lunaires, de colossales dunes de sable et des montagnes dressées sur l’horizon infini. Forte d’un patrimoine naturel spectaculaire, elle abrite également une impressionnante mosaïque culturelle. Partir en septembre permet de découvrir la faune et de vivre des journées claires et chaudes.

10. Croatie

Température moyenne entre 19°C et 26°C

Impossible de rester indifférent en entendant les mots Dubrovnik, Split et Zagreb. Ce splendide pays aux influences variées est une destination idéale pour le mois de septembre puisque les températures y sont encore très chaudes, mais la foule moins dense.

