Top 10 des meilleurs endroits pour faire du ski de fond au Québec

Profitez de l'hiver au maximum en allant découvrir ces 10 endroits parfaits pour faire du ski de fond. En pas classique ou en pas de patin, lancez-vous à l'assaut de la neige québécoise!

Voici les 10 meilleurs endroits où faire du ski de fond au Québec:

1. Parc national de la Gaspésie, Gaspésie

Le parc national de la Gaspésie offre 22 kilomètres de sentiers de ski de fond tracés mécaniquement. Pour les amateurs de ski nordique, il existe également quatre parcours balisés, mais non entretenus mécaniquement. Le secteur du Mont-Albert reçoit annuellement plus de 3 mètres de neige bien distribués ce qui permet de s'amuser de la mi-décembre jusqu'à la mi-mars dans des paysages féeriques.

2. Station touristique Duchesnay, Capitale-Nationale

Bien entretenues et patrouillées, les pistes de cette station touristique gérée par la Sépaq sont réparties dans un réseau de 47 kilomètres de sentiers. Que ce soit pour le ski standard ou pour le pas de patin, venez profiter de l'hiver dans cette station située à seulement 30 minutes de la ville de Québec!

Crédit photo: Steve Deschênes, Duchesnay, Sépaq

3. Parc national du Mont-Mégantic, Cantons-de-l'Est

Pour les amateurs de ski de fond, ce parc national offre 26 kilomètres de pistes qui vous feront découvrir la nature sous l'emprise de la neige. Sinon, pour les plus aventureux qui aiment le ski nordique, un sentier de 8.2 kilomètres vous fera découvrir le flanc nord du mont Mégantic. À tous les coups, plusieurs refuges sont à votre disposition pour vous réchauffer ou pour y passer la nuit.

Crédit photo: Michel Julien

4. Parc national du Mont-Saint-Bruno, Montérégie

Situé à seulement quelques kilomètres de la région métropolitaine, ce parc national de la Sépaq propose 35 kilomètres de pistes entretenues mécaniquement. Deux relais chauffés permettent de s'arrêter quelques instants pour contempler ce véritable îlot de nature en milieu urbain. En plus, en janvier et février, le ski de soirée est les mardis, mercredis et jeudis jusqu'à 21 h.

Crédit photo: Mathieu Dupuis, parc national du Mont-Saint-Bruno, Sépaq

5. Camp Mercier, Laurentides

Pour le ski de fond, la renommée du Camp Mercier n'est plus à faire. Situé dans la réserve faunique des Laurentides, à moins d'une heure de Québec, il offre aux skieurs de fond de pas classique et de pas de patin 60 kilomètres de piste. Au programme: paysages grandioses et points de vue sans pareil!

Crédit photo: Pierre Roussin

6. Parc national d'Oka, Laurentides

Situé près de la région métropolitaine, le parc national d'Oka se démarque par la richesse de son patrimoine historique et naturel. Géré par la Sépaq, il offre six sentiers de ski de fond totalisant plus de 35 kilomètres. Ces derniers conviennent tant aux skieurs débutants qu'aux experts.

Crédit photo: Mathieu Dupuis, parc national d'Oka, Sépaq

7. Centre de plein air Bec-Scie, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Situé à 7 kilomètres de l'arrondissement de La Baie, ce centre plein air est réputé pour être l'un des plus beaux centres de ski de fond au Québec. La beauté du paysage ainsi que la qualité hors-pair des 20 kilomètres et plus de pistes feront le plaisir des débutants et des experts. En pas classique ou en pas de patin, venez découvrir la beauté de l'hiver saguenéen!

Crédit photo: Guy-Renaud Kirouac

8. Station Mont-Sainte-Anne, Région de Québec

Avec 200 kilomètres de sentiers en classique et 191 kilomètres pour le patin, ce centre de ski de fond se classe au premier rang des centres de ski de fond à travers toute l'Amérique du Nord. Les pistes de ski alpin de la station Mont-Sainte-Anne se profilant en arrière-plan ou encore la rivière Jean-Larose qui longe certains sentiers créent des paysages grandioses.

Crédit photo: Mont-Sainte-Anne

9. Parc national du Mont-Tremblant, Laurentides et Lanaudière

Le parc national du Mont-Tremblant est l'endroit idéal pour partir en randonnée à ski de fond au travers des 85 kilomètres de pistes tracés et entretenus mécaniquement. Répartis en six parcours, classés de facile à difficile, les sentiers permettent de prendre une pause dans l'un des six relais ou refuges chauffés au bois.

10. Parc national du Mont-Orford, Cantons-de-l'Est

Incontournable des adeptes de ski de fond et de raquette, le parc national du Mont-Orford permet de découvrir de nombreux points de vue parmi les plus spectaculaires de la région des Cantons-de-l'Est. On s'y enivre de la neige grâce aux 50 kilomètres de sentiers balisés et tracés pour le pas classique et 26 kilomètres pour le pas de patin.

Crédit photo: Marc Loiselle, parc national du Mont-Orford , Sépaq

