Top 10 des meilleurs endroits pour faire un safari-photo

Amateurs de photographie voici où vous devez vous rendre! Des réserves fauniques et des parcs nationaux qui vous permettront de prendre des clichés spectaculaires d'animaux tout aussi géniaux.

Voici 10 endroits fabuleux où partir en safari en Afrique et ailleurs dans le monde:

1. Cratère du Ngorongoro, Tanzanie

Ce cratère est en fait une vaste caldeira circulaire de plus de vingt kilomètres de diamètre située au cœur du massif du Ngorongoro, dans la branche orientale de la vallée du grand rift. Sa zone de conservation est une importante réserve animalière peuplée de rhinocéros, d'éléphants, de buffles, d'hippopotames, de zèbres et de flamants roses qui viennent se poser sur le lac Makat.

2. Réserve nationale du Masai Mara, Kenya

Située au sud-ouest du pays à la frontière avec la Tanzanie, cette réserve abrite une faune sauvage considérée comme la plus importante au monde. Ces plaines fertiles attirent d'énormes quantités d'herbivores : buffles, impalas, gnous, zèbres, éléphants, gazelles, etc. Mais aussi une large population de prédateurs : lions, guépards, léopards, hyènes et chacals.

Unsplash

3. Parc national Minneriya, Sri Lanka

Les safaris ne sont pas que l'apanage de l'Afrique! En plein cœur de la province du Centre-Nord se trouve ce parc national présentant une diversité animalière saisissante. C'est l'un des meilleurs endroits au pays pour observer des éléphants sauvages, souvent présents en très grands groupes. Lors d'un safari à bord d'un véhicule à quatre roues motrices, il est également possible d'y apercevoir des troupeaux de buffles d'eau, des crocodiles, des singes, des paons, des pélicans et, plus rarement, des léopards.

Unsplash

4. Parc national Kruger, Afrique du Sud

Avec près de 20 000 kilomètres carrés, ce parc national est la plus grande réserve animalière d'Afrique du Sud. Le parc abrite plus de 517 espèces d'oiseaux, dont 253 sont endémiques, en plus des fameux « Big Five » (lions, éléphants, léopards, rhinocéros et buffles), des léopards et des zèbres.

Unsplash

5. Forêt impénétrable de Bwindi, Ouganda

Située au sud-ouest du pays, cette forêt est composée essentiellement de jungle de montagne et de plaines. Le parc est surtout connu pour abriter 300 gorilles de montagne, soit la moitié de la population mondiale de cette espèce menacée. Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le parc est également un bon lieu pour l'observation des primates et des oiseaux.

Upslash

6. Parc national de Ranthambore, Inde

Situé dans l'État du Rajasthan, ce parc offre des paysages extraordinaires de lacs et de falaises. Réputé pour être l'un des lieux où l'on peut le mieux observer la vie sauvage en Inde, le site permet de découvrir une grande population de tigres en plus de nombreuses autres espèces : panthères, léopards, cerfs tachetés, hyènes, chacals, chats sauvages, crocodiles, sangliers.

Unsplash

7. Parc national de Chobe, Botswana

Située dans le nord du pays, cette réserve naturelle est principalement connue pour ses grands troupeaux d'éléphants, mais également pour sa grande migration des zèbres, sa multitude de prédateurs errant dans les plaines ouvertes et ses grands troupeaux de buffles et d'antilopes.

8. Parc national de Lauca, Chili

Dans la province de Parinacota se trouve ce parc national qui présente une grande richesse tant en flore qu'en faune, mais également des paysages de grande beauté. Considéré comme le joyau de l'Altiplano, il permet de découvrir une faune endémique abondante : il abrite plus de 130 espèces d'oiseaux et 21 espèces de mammifères, dont la vigogne, la viscache, le lama, le guanaco et en moins grande quantité les huemuls du Nord.

9. Parc national d'Etosha, Namibie

D'une superficie de 22 275 kilomètres carrés, cette réserve naturelle est un refuge pour grand nombre d'animaux dont l'éléphant, le zèbre, le gnou, le lion, la girafe et l'impala. Le public n'a accès qu'à un tiers du parc environ, correspondant à un lac salé asséché qui se remplit d'eau à la saison des pluies, attirant des milliers d'oiseaux, notamment des flamants roses.

Unsplash

10. Parc national de Komodo, Indonésie

Ce parc national situé dans les Petites Îles de la Sonde comprend les trois grandes îles de Komodo, Rinca et Padar. Ces îles volcaniques sont habitées par une population d'environ 5 700 lézards géants, dont l'apparence et le comportement agressif les ont fait surnommer les « dragons de Komodo ». Un endroit surréel pour observer des bêtes qui présentent un grand intérêt scientifique pour l'étude de l'évolution!

Unsplash

