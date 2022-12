Top 10 des plus beaux marchés de Noël autour du monde

Partager







En décembre, pendant la période de l'Avent, des marchés de Noël s'installent dans plusieurs villes du monde, faisant briller leurs lumières et s'échapper leurs effluves.

En voici quelques-uns qui font partie de plus beaux, selon nous!

1. Strasbourg, France

Depuis 1570, la ville de Strasbourg, autoproclamée « Capitale de Noël », déploie son marché de Noël autour de sa prestigieuse Cathédrale. Cette année, ce seront environ 300 chalets qui seront répartis sur une dizaine de sites au cœur de la ville, faisant de l'endroit un des plus grands marché de Noël d'Europe.

2. Vienne, Autriche

Pendant la période de l'Avent, les marchés de Noël s'installent dans plusieurs villes autrichiennes, mais c'est à Vienne qu'il faut aller pour s'immerger dans une féerique atmosphère des Fêtes. Situé sur la place de l'Hôtel-de-Ville (Rathausplatz), le marché offre attractions et divertissements pour les enfants, en plus des traditionnels chalets vendant vin chaud et objets artisanaux.

3. Bâle, Suisse

Occupant la place des cordeliers (Barfüsserplatz) et la place de la cathédrale (Münsterplatz), le marché de Noël de Bâlecompte parmi les plus impressionnants d'Europe. Pendant la période de l'Avent, la ville devient le théâtre de nombreuses activités, dont la mise en place de chalets en bois accueillant plus de 180 commerçants et artisans d'art. Du 22 novembre au 23 décembre 2018.

4. Göteborg, Suède

Située à mi-chemin entre Oslo et Copenhague, cette ville suédoise offre décors hivernaux grandioses et marchés de Noël brillant de mille feux. C'est le parc d'attractions de Liseberg qui présente le plus grand marché, avec ses cinq millions de guirlandes électriques et son vin chaud épicé aux amandes et aux raisins secs.

5. Nuremberg, Allemagne

Du 30 novembre au 24 décembre s'offre au public le Marché de Noël de Nuremberg, un des marchés les plus appréciés d'Allemagne, en raison de son ancienneté (plus de quatre siècles d'existence) et de son ampleur. On y retrouve une grande variété de jouets, d'articles de décoration de Noël, de pains d'épices et d'anges en porcelaine.

À lire aussi: Top 10 des plus belles villes pour voir les lumières des Fêtes

6. New York, États-Unis

Plusieurs marchés de Noël tapissent la Grosse Pomme, mais c'est celui de Bryant Park qui semble le plus féerique. Aussi appelé « Bank of America Winter Village », ce marché rassemble des artisans et vendeurs du monde entier, en plus d'être situé à côté une superbe patinoire.

7. Bruxelles, Belgique

Pendant la période des Fêtes, la capitale belge organise son événement « Plaisirs d'Hiver » qui offre grande roue et multitude d'attractions, en plus d'un splendide marché de Noël ouvert du 30 novembre 2018 au 6 janvier 2019. On y retrouve des tonnes de stands à cadeau, mais également une patinoire, des parades et des processions.

8. Tallinn, Estonie

Du 24 novembre au 5 janvier, le Town Hall Square, la place principale de la ville, accueille un charmant marché de Noël. On y trouve des cabanes qui vendent des spécialités et des boissons estoniennes, mais aussi des produits artisanaux locaux. Fait amusant : un sympathique mini-zoo avec chèvres, lapins et agneaux trône au milieu de la place.

9. Copenhague, Danemark

La période de l'Avent aux Jardins de Tivoli est une tradition chère aux habitants de Copenhague. Les arbres et les maisons scintillent de lumières et le marché de Noël offre 50 stalles vendant cadeaux, décorations, produits artisanaux, boissons chaudes et spécialités danoises.

10. Dresde, Allemagne

HovSe tenant sur l'Altmarkt de Dresde, le Dresdner Striezelmarkt est le plus ancien marché de Noël d'Allemagne (inauguré en 1434). Les divers stands proposent des tonnes de spécialités allemandes, telles que les fameux Christstollen (pâtisserie), le Schmandfleck (pain au fromage) et le Glühwein (vin chaud aux épices), mais aussi des jouets et de la céramique.

À voir aussi: Les marchés de Noël