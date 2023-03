Top 10 des plus beaux spas du Québec

Partager







Pour une expérience de détente et de repos ultime, dirigez-vous vers l’un de ces spas québécois. Vous pourrez relaxer dans les bains chauds et froids, tout en vous immergeant dans des paysages grandioses!

1. Scandinave Spa Mont-Tremblant, Laurentides

Blotti aux abords de la rivière du Diable, le Scandinave Spa propose une expérience de bains scandinaves dans un environnement de paix et de nature. On s’y purifie le corps et l’esprit dans les bains chauds et froids et on profite de l’air vivifiant de la région. Une tradition finlandaise ancestrale!

Crédit photo: Scandinave Spa Mont-Tremblant

2. Spa KiNipi, Mauricie

Ancré dans un décor plus grand que nature, KiNipi est un spa qui offre détente et ressourcement. Avec ses deux bassins à remous chauffés, son sauna finlandais, son hammam à vapeur humide et son espace extérieur avec foyers, c’est l’endroit idéal pour relaxer, peu importe la saison!

Crédit photo: Facebook Spa KiNipi

3. Nordik Spa-Nature, Outaouais

Situé aux abords du parc de la Gatineau, Nordik Spa-Nature est l’un des plus grands spa d’Amérique du Nord. On y refait le plein d’énergie grâce aux bains extérieurs, aux saunas et à la piscine panoramique avec vue sur la ville d’Ottawa et les collines du parc de la Gatineau.

Crédit photo: Nordik Spa-Nature

4. L’Éternel spa, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Situé aux pieds de la station de ski Valinouët, L’Éternel spa offre une vue incomparable sur cette montagne de la rive nord du Saguenay. Fidèle à la tradition des spas scandinaves, l’établissement propose des bains chauds et des bassins froids, en plus de repas santé au Bistro Le rêveur.

Crédit photo: Facebook L’Éternel Spa

5. BALNEA, Cantons-de-l’Est

Pour un ressourcement de quelques heures ou une escapade d’une journée, le spa BALNEA de Bromont est le plus vaste domaine spa au Québec. On y propose des soins et des massages inspirés des quatre coins du monde, du yoga aux abords du lac privé, une proximité avec des sentiers de randonnée et une offre thermale complète.

Crédit photo: BALNEA

6. Polar Bears Club, Laurentides

Situé à Piedmont, à moins d’une heure de Montréal, l’hôtel-spa Polar Bear’s Club offre tous les attraits et plaisirs de cette belle région. Au menu : spas scandinaves, massages et saunas, le tout dans un décor magnifique et apaisant.

Crédit photo: Polar Bear’s Club Spa

7. La Source, Lanaudière

Dans cet établissement de Rawdon, vous pouvez alterner du chaud (bain de vapeur, sauna sec, chute thermale et tourbillons extérieurs) au froid (chute nordique, bains nordiques ou le plaisir de la neige) pour ensuite profiter des aires de détente intérieures ou extérieures qui vous offrent un panorama unique en plein cœur de la montagne!

Crédit photo: La Source Bains Nordiques

8. Spa Eastman, Cantons-de-l’Est

Blotti à l’intérieur d’un paisible domaine de 326 acres avec vue sur le mont Orford, le Spa Eastman offre un programme quotidien d’activités de détente et de remise en forme, ainsi qu’une gamme complète de soins qui favorisent le bien-être du corps et de l’esprit. Piscines, bains chauds et froids et 15 kilomètres de sentiers en forêt!

Crédit photo: Facebook Spa Eastman

9. Nordique Spa Stoneham, Région de Québec

À seulement 25 minutes du centre-ville de Québec se trouve ce spa équipé de bains sauna finlandais, de bains vapeur turcs et de bains tourbillons extérieurs. Situé en bordure de la majestueuse rivière Jacques-Cartier, cet établissement offre relaxation et détente dans un environnement naturel à l’état pur!

Crédit photo: Le Nordique Spa & Détente

10. Ofuro station zen, Laurentides

Cet hôtel spa d’inspiration asiatique se trouve dans un bâtiment en forme de pagode, à quelques kilomètres du centre-ville de Morin-Heights. On y offre un grand nombre de bains extérieurs, de salles de repos intérieures et d’un service de traiteur qui propose une variété de sandwichs, salades, soupes, collations santé et breuvages.

Crédit photo: Ofuro Spa

