Top 10 des plus belles plages du Canada

Partager







Afin de célébrer la beauté de notre vaste pays, nous vous avons concocté ce top 10 qui met de l'avant les plages les plus sensationnelles du Canada!

1. Long Beach, Colombie-Britannique

S'étirant sur 16 kilomètres sur la côte ouest de l'île de Vancouver, dans la Réserve de parc national Pacific Rim, cette plage de sable est balayée par les vagues rugissantes et bordée par une impénétrable forêt pluviale.

Crédit photo: Long Beach Lodge Resort

• À lire aussi: Quoi faire à Vancouver : 7 incontournables pour votre prochain voyage au BC

2. Wasaga Beach, Ontario

Si les plages animées, les activités nautiques, les festivals, les concours, les boutiques et les jeux en famille vous interpellent, Wasaga Beach est tout indiqué pour vous. C'est en fait 14 kilomètres de sable doré qui plongent dans les eaux chaudes de la baie Georgienne, dans le lac Huron.

Crédit: Wasaga Beach - Tourism Media

3. Grand Beach, Manitoba

Située sur le lac Winnipeg, cette plage de sable fin possède des dunes de 12 mètres de haut. La combinaison estivale de soleil, sable et eau attire des milliers de personnes des kilomètres à la ronde.

Crédit: AJ Batac

4. Singing Sands, Île-du-Prince-Édouard

Cette plage tire son nom du sable qui semble « chanter » quand le vent souffle ou quand vous marchez dessus. Le sable chantant n’est pas la seule raison de visiter cette plage : son eau est l'une des plus chaudes de la côte est du Canada.

Crédit: Derrick P.

• À lire aussi: Top 10 des plus beaux lieux pour camper au Canada

5. Plage de la dune du sud, Québec

Longue de 22 kilomètres, cette magnifique plage des Îles de la Madeleine possède des falaises rouges et des grottes qu'il est possible d'explorer à pied à marée basse. Bien protégée des vents, elle est idéale pour les longues marches et les sessions de photographie.

Crédit: M.Bonato / Tourisme Îles de la Madeleine

À lire aussi: Top 10 des plus belles plages du Québec

6. Parc provincial de la Plage-Parlee, Nouveau-Brunswick

Ce parc provincial situé à Pointe-du-Chêne, près de Shédiac, dispose de plusieurs services dont une cantine, un terrain de camping, des terrains de volleyball et des terrains de jeu pour enfants. Un sentier pédestre de 5 kilomètres relie la plage au centre-ville de Shédiac, la capitale du homard!

Crédit: Tourisme Nouveau-Brunswick

7. Sauble Beach, Ontario

La plage Sauble est une plage sablonneuse de 10 kilomètres située aux abords du lac Huron. Ses eaux y sont calmes, tièdes et peu profondes et sa plage permet d'y planter son parasol, de faire une partie de volleyball ou de faire un pique-nique au soleil.

8. Tribune Bay, Colombie-Britannique

Située sur l'île Hornby, dans le détroit de Géorgie entre l’île de Vancouver et le continent, cette plage magnifique est un endroit idéal pour la baignade grâce à ses eaux chaudes et sécuritaires.

Crédit: Tribune Bay Campsite

9. Ingonish Beach, Nouvelle-Écosse

Situé à l'est de l'île du Cap-Breton, le village d'Ingonish est un coin reculé du pays qui permet aux surfeurs de dévaler des vagues assez importantes surtout lors de tempêtes et en hiver. La plage est très pittoresque et offre une vue magnifique sur le Cape Breton Highlands National Park.

• À lire aussi: Airbnb: 5 micro-chalets à louer pour vivre votre meilleure vie en Nouvelle-Écosse

10. Bennett Lake Beach, Yukon

Si vous cherchez une plage de sable blanc avec comme arrière-plan des montagnes aux sommets enneigés, rendez-vous dans le village de Carcross au lac Bennett. La pêche, la natation, le canot et la randonnée sont des activités populaires dans cette région.

Crédit: Émylie TM

Ne manquez pas nos récentes capsules!

s