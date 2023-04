Top 20 des plus beaux lieux du Québec

Partager







Avec ses montagnes, ses chutes, son fleuve, ses îles, ses lacs et ses parcs nationaux, notre Québec a tout pour plaire! Voici 20 endroits à voir au moins une fois dans sa vie dans notre belle province!

1. Parc national Forillon

Situé à Gaspé, le parc national Forillon offre à ses visiteurs une multitude d'activités en plus d'un panorama sublime.

• À lire aussi: Vacances Gaspésie : les meilleurs campings en bord de mer pour cet été

2. Ville de Québec

Appréciez une vue sur le centre-ville de Québec du haut des plaines d'Abraham!

• À lire aussi: Les meilleurs brunch et restaurants déjeuner à Québec

3. Parc de la Gorge de Coaticook

La passerelle suspendue du Parc de la Gorge de Coaticook est à 50 mètres du sol et mesure 169 mètres de long. Elle fait partie des passerelles pour piétons les plus hautes au monde!

• À lire aussi: Voici les meilleures crèmeries du Québec selon... vous!

4. Centre d’interprétation et d’observation de Pointe-Noire

Ce port, situé au Saguenay, offre une vue splendide sur le fleuve Saint-Laurent.

5. Parc national d'Oka

Appréciez une escapade en plein air sur le chemin piétonnier du parc national d'Oka.

À lire aussi: 10 hôtels luxueux au Québec

6. Le mont Tremblant

Cette vue du mont Tremblant est grandiose, surtout lorsque le soleil tente de percer les nuages.

7. Petite Chapelle de Tadoussac

Aussi appelée Chapelle des Indiens, elle représente une des plus vieilles églises en bois de l'Amérique du Nord.

• À lire aussi: Top 10 des meilleurs endroits pour observer les baleines

8. Lac Wapizagonke

À l'ouest du parc national de la Mauricie, ce lac est entouré de montagnes et offre une vue majestueuse.

9. Lac du Séminaire

Vous planifiez une escapade à Charlevoix? Le lac du Séminaire saura vous émerveiller avec ses couleurs grandioses!

10. Lac Sacacomie

La verdure de la flore et la bleutée de l’eau offrent une vue inouïe. Le lac Sacacomie est située à Saint-Alexis-des-Monts, en Mauricie.

À lire aussi: Top 10 des plus belles randonnées au Québec

11. Le Phare de Lachine

Il permet de garder l’oeil sur le trafic maritime du fleuve Saint-Laurent à l’entrée du Canal de Lachine. En hiver, le panorama est magique!

12. Lac Elliot

À Mastigouche, profitez de la tranquillité de ce lac pour apprécier la vue envoûtante!

13. Parc Olympique de Montréal

Véritable emblème de la métropole, le Stade olympique veille sur Montréal depuis 1976.

• À lire aussi: 25 idées de roadtrips d’une journée à faire à partir de Montréal

14. Le Rocher Percé

Le Rocher Percé est un incontournable de la Gaspésie. Faisant face au parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, cet îlot rocheux reçoit plusieurs milliers de visiteurs chaque année.

• À lire aussi: 5 jolis chalets de Percé à louer en gang pour des vacances en Gaspésie

15. Parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé

Face au village de Percé en Gaspésie, cette île héberge la plus grande colonie de fous de Bassan au monde. Une excursion en bateau vous permettra d’admirer cette création de la mer et du temps.

À lire aussi: 10 parcs régionaux québécois à découvrir cet été

16. Pont Sainte-Anne

Ce pont est ouvert aux piétons et aux cyclistes seulement. Il traverse la rivière Saguenay dans l’arrondissement de Chicoutimi.

17. Fleuve Saint-Laurent

Traversant notre belle province, le fleuve offre une vue spectaculaire de Montréal à Blanc-Sablon!

18. Parc de la Chute-Montmorency

Cette chute de 83 mètres de hauteur est la plus haute au Québec et dépasse de trente mètres les chutes du Niagara. On y accède par escaliers, téléphérique ou par le pont suspendu. Assurez-vous d’avoir l’appareil photo en main.

• À lire aussi: 13 beaux vignobles à découvrir au Québec

19. Île Niapiskau

Visiter la Réserve de parc national du Canada de l'Archipel-de-Mingan, c'est découvrir 40 îles calcaires accompagnées de nombreux îlots, un lieu unique au Québec!

Crédit Photo: Parcs Canada/J. Pleau

20. Phare de Cap-des-Rosiers

Mesurant 34 mètres, il s'agit du plus haut phare au Canada. Près de Gaspé, il est situé sur la rive du fleuve Saint-Laurent. Que vous y passiez le jour ou le soir, la vue est incroyable!

• À lire aussi: Top 10 des plus belles plages du Québec

Ne manquez pas nos plus récentes capsules!

s