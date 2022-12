Top 5 des plages les plus paradisiaques de Cuba

Partager







Nirvana de la plongée pour certains et destination soleil par excellence pour d'autres, Cuba est le lieu tout indiqué pour des vacances à la plage!

Cette île, qui s'étend sur 600 km, compte environ 300 étendues de sable fin, ce qui en fait l'un des plus grands berceaux de plages des Caraïbes.

Voici donc 5 des plages ayant le décor le plus paradisiaque de Cuba!

1. Varadero

Située sur la côte nord de Cuba, la plage de Varadero est certainement la plage la plus populaire de l'île et la plus grande des Caraïbes! Elle étonne avec son littoral sablonneux de 20 km et par le coloris de la mer.

Grâce à ses nombreux sites de plongée (28 au total), Varadero est un véritable eldorado pour les plongeurs. Ils pourront y contempler une grande variété de poissons et de crustacés en plus d'avoir la chance d'être immergés dans de flamboyants coraux.

En prime, La Havane est située à seulement 140 km de Varadero. Cette proximité permet facilement d'intégrer à des vacances soleil une escapade dans la capitale historique de Cuba.

2. L'île de Cayo Coco

Tout comme Varadero, Cayo Coco se trouve sur la côte nord de Cuba. L'île de Cayo Coco a le privilège d'être entourée par l'un des récifs de corail les plus spectaculaires du monde, ce qui explique sans aucun doute la richesse de la vie aquatique qu'on y retrouve.

Une fois sur place, il est difficile de ne pas être impressionné par les plages de sable blanc à perte de vue, et ce, sur plus de 20 km. Et que dire de la couleur de la mer! Plusieurs activités en font une destination incontournable surtout pour les amateurs de plongée et d'ornithologie.

À lire aussi: Les 50 plus belles plages au monde sont...

3. Cayo Largo

On peut dire que Cayo Largo est une vraie île paradisiaque! Puisqu'elle est accessible uniquement en avion ou par bateau à partir de La Havane, cette île isolée permet de se déconnecter en toute tranquillité. Ici, exit le stress! La plupart des hôtels sont situés du côté sud de Cayo Largo sur une distance d'environ 5 km. Le reste de l'île est quasi désert!

Du côté est, Cayo Largo dispose d'un site de plongée prisé possédant des récifs coralliens spectaculaires ainsi que de magnifiques plages de sable blanc. En plus, on y retrouve un parc zoologique naturel où cohabitent iguanes et crocodiles.

Pour ne pas avoir de surprise, il est important de savoir qu'à Cayo Largo, il y a une section réservée pour les voyageurs qui désirent pratiquer le naturisme.

4. Cayo Santa Maria

La plage de Cayo Santa Maria fait partie des plages les plus tranquilles de Cuba!

Cette île, tracée par 11 km de plages pratiquement vierges, fait notamment partie de la réserve de la biosphère de Buenavista reconnue par l’UNESCO. Les voyageurs sont entourés de faune et de flore qui permettent la pratique de sports comme la plongée et la pêche ou invitent tout simplement à la relaxation et la contemplation sous le soleil.

5. Guardalavaca

Guardalavaca se démarque par la qualité de sa plage! Celle-ci est protégée par des récifs coralliens de près de 300 mètres donnant lieu à un microclimat riche en vie marine.

Une de ses particularités est que la plage Guardalavaca est située très près des grottes sous-marines de Gibara où l'on peut faire des explorations peu communes. En plus, son eau y est si claire qu'elle permet de voir à plus de 20 mètres à l'horizon. Finalement, on dit que Guardalavaca est l'une des plages à l'eau la plus turquoise de toute l'île de Cuba!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s

s