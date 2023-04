12 choses à savoir sur Sophie Grenier, la gagnante de la neuvième saison de «La Voix»

Partager







À seulement 17 ans, Sophie Grenier est devenue la neuvième gagnante de La Voix, édition Québec.

Elle a remporté la compétition avec son ultime prestation, Let's Talk about Love (adaptation anglaise de Puisque tu pars), que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessus.

Voici 12 choses à savoir sur la chanteuse qui a reçu les honneurs du public:

1. Elle est franco-ontarienne

L’artiste est originaire d’Orléans, près d’Ottawa, en Ontario. Elle a d’ailleurs déclaré que La Voix était une belle occasion pour elle de faire rayonner le français par la musique en Ontario. «Ça veut dire tellement de pouvoir, partager le français ici. Nous, on se bat pour notre langue. En Ontario et aussi au Québec», a-t-elle lancé sur scène lors de la finale.

2. Toujours à l’école

Sophie est en douzième année (la dernière année du secondaire en Ontario, un peu l’équivalent de la première année de cégep pour les Québécois). Elle devra reprendre le temps perdu, mais elle est sûre de finir son année. «Mon école est derrière moi et me soutient, on va trouver une façon pour que ça fonctionne», a-t-elle déclaré.

3. Elle a une chaîne YouTube

La jeune femme a publié neuf vidéos sur sa chaîne, cumulant des milliers de vues. Sa plus récente vidéo est le vidéoclip de la chanson Escape, une composition originale de Sophie.

4. Elle veut absolument une carrière en chanson

«Je ne réalise pas, a-t-elle confié en entrevue à l’agence QMI, quelques secondes après avoir été couronnée. Je me sens encore comme la petite fille qui a passé les préauditions, je suis rendue là. C’est un rêve pour moi, car je veux vraiment vivre de la musique. Gagner à La Voix et faire un album, c’est fou.»

5. Ses inspirations musicales sont féminines et variées

Billie Eilish, Taylor Swift, Tate McRae, Aurora, Lana Del Rey et Pomme sont les chanteuses que Sophie prend le plus de plaisir à observer et qui l’inspirent. Elle va aussi dans les registres de Sleeping At Last, Cody Fry et Emily Bear avec leurs chefs-d’oeuvre orchestraux, selon la description de Sophie.

6. Sophie retourne souvent vers un genre en particulier

Depuis ses débuts en 2018, même si elle aime explorer différents genres, la jeune chanteuse revient souvent aux balades.

7. Elle est plutôt réservée dans la vie

Elle a confié à QMI que la musique l’aide à s’exprimer et à s’extérioriser. «Quand j’embarque sur une scène et que je commence à chanter, je me sens totalement à l’aise. La scène est ma maison.»

8. Des chansons avant La Voix

Avant de participer à La Voix, Sophie Grenier a sorti Escape, un EP de quatre chansons en anglais. «J’ai travaillé avec une productrice anglophone, c’était donc difficile de le faire en français.»

9. Son album sera en français

En plus du prix de 50 000$, en tant que grande gagnante de La Voix, la chanteuse a également remporté un contrat d’album avec Musicor, qui sera tout en français. «C’est sûr que je veux que ce soit uniquement en français. Mario Pelchat a sa propre maison de disques au sein de Musicor, je pense qu’il va pouvoir m’aider avec ça», a-t-elle assuré, toujours à nos collègues de l’Agence QMI.

10. Elle enregistrera L’oiseau

Elle inclura sur son premier album sa version de L’oiseau, la chanson de René Simard qu’elle avait interprétée aux auditions à l’aveugle et qui lui a valu un succès monstre.

Elle souhaite aussi écrire des chansons qui la décrivent et qui lui ressemblent.

11. Sophie ira chanter au vignoble de son coach, Mario Pelchat

Joel Lemay | Agence QMI

Mario Pelchat ne tarit pas d’éloges sur sa protégée, qu’il a déjà invitée à venir chanter à son vignoble durant l’été. «Elle a seulement 17 ans, c’est l’âge auquel j’ai commencé moi aussi. Comme elle, j’ai gagné mon premier concours au même âge, tout est dans tout.»

12. La neuvième d’une belle série

Elle est la neuvième à gagner à La Voix, émission grâce à laquelle on connaît aujourd’hui Alicia Moffet, Rafaëlle Roy et Charlotte Cardin, rien de moins!

