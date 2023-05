Voici à quoi s'attendre avec la pleine lune des fleurs du 5 mai

Partager







C’est durant la soirée du 5 mai, entre minuit et trois heures du matin, que vous pourrez observer la pleine lune de mai dite «des Fleurs». Pour plusieurs, cette dernière sera synonyme de changements draconiens. On vous explique.

• À lire aussi: Découvrez quel signe astrologique est le plus rare et lequel est le plus commun

• À lire aussi: Ces 4 signes astrologiques ont le plus de chance en amour

La pleine lune en Scorpion

Lorsque la pleine lune est dans le signe du Scorpion, c’est un moment où on se sent tous très émotifs, mais aussi passionnés. Le Scorpion est le signe de la transformation, mais pour qu’un changement se produise, il faut sacrifier quelque chose. Ce n’est jamais facile de lâcher prise, même quand on sait que c’est la bonne chose à faire.

Une pleine lune doublée d’une éclipse

Ce 5 mai, vous pourrez observer une éclipse partielle de la lune, c'est-à-dire que l’ombre de la terre camouflera une partie de cette dernière. Du point de vue astrologie, et combinée à la position de la lune en Scorpion, cette éclipse refléterait un changement majeur du côté carrière et finances. Cela pourrait être synonyme d’un nouveau poste important ou encore une rentrée d’argent inespérée.

Ces signes particulièrement affectés par la pleine lune des Fleurs

Les Taureau, dont on fête l’anniversaire ce mois-ci, verront certaines relations importantes chamboulées par la pleine lune et l’éclipse de mai. Les Scorpion, à cause du placement de la Lune dans leur maison, seront au centre de l’attention. Ce qu’ils décideront de faire avec cette attention nouvellement gagnée est de leur ressort, mais cela se doit d’être grandiose. Finalement, les Lion vivront les changements les plus intenses au sein de leur foyer. C’est l'occasion de donner de l’amour à ceux qui nous entourent et surtout, ne pas les oublier.

Comment faut-il agir durant cette période?

Une pleine lune est toujours un moment où on récolte ce qu’on a semé tout au long du cycle lunaire. Vous pouvez donc être passif et observer ce qui se produit, pour ensuite analyser comment vous êtes affecté du point de vue des émotions.

Si vous vivez quelque chose d’imprévu et de non bienvenu, voyez-le plutôt comme un événement transformateur qui va éventuellement avoir du sens. Et si vos sentiments négatifs sont trop forts, n’hésitez pas à appeler un proche pour vous vider le cœur, cela fait constamment du bien.

La prochaine pleine lune, celle des fraises, sera le 3 juin dans le signe du Sagittaire.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s