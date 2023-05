On sait enfin quel tueur sera en vedette dans la suite de «Dahmer» et ça donne froid dans le dos

Partager







Après la série controversée à succès DAHMER - Monster: The Jeffrey Dahmer Story, Netflix a mis en ligne une vidéo pour annoncer l'histoire macabre qui sera en vedette dans la saison 2.

*Attention, le contenu peut être sensible pour certains lecteurs *

On savait déjà que le succès phénoménal de la série DAHMER - Monster: The Jeffrey Dahmer Story connaîtrait au moins deux autres saisons sur Netflix. Le créateur de la série Ryan Murphy a enfin dévoilé ce sur quoi il planche pour l'effroyable suite.

Un teaser macabre

La plateforme d'écoute en ligne a dévoilé le prochain monstre de la série, ou plutôt les prochains.

Un simple fond noir, un audio de conversation avec les urgences à glacer le sang, c'est ainsi qu'on apprend que l'histoire de la prochaine saison se penchera sur Lyle et Erik Menéndez, deux frères qui ont tué leurs parents en 1989 avec un fusil de chasse.

Le crime des frères Menéndez

Les frères Lyle et Erik Menéndez ont assassiné leurs parents Jose et Mary en 1989 et ont eux-mêmes appelé la police, comme on peut l'entendre dans la courte vidéo.

Lorsque les deux ont été pris dans l'engrenage juridique et que les interrogatoires ont commencé, les frères ont justifié leur geste en accusant leur père d'abus sexuel.

Le procès a été médiatisé à la télévision américaine en 1993 avant d'être annulé pour désaccords importants dans le jury. Un second procès a été plus fructueux quelques années plus tard et les frères ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération. Leur histoire est encore scrutée par celles et ceux qui tentent d'élucider le mystère autour des meurtres des parents.

La date de sortie de Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Contrairement à Jeffrey Dahmer, qui a sévi plusieurs fois et dont l'histoire a soulevé les passions lors de la saison 1, les frères Menéndez n'ont pas fait plus de victimes. Toutefois, leur histoire est encore aujourd'hui sujet à débat en ce qui concerne les motifs du duo a être passé à l'action.

On peut s'attendre à une saison bien différente de la première et on risque d'attendre encore un moment. La sortie officielle est prévue en 2024 sur Netflix.

À suivre!

