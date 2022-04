Bridgerton: 10 choses à savoir sur Simone Ashley, la star de l'heure!

Partager







Tous les yeux sont rivés vers l'héroïne de la seconde saison de Bridgerton, Kate Sharma. Mais plus précisément, tout le monde veut découvrir son interprète, Simone Ashley.

Voici 10 choses à savoir sur l'actrice du moment.

1. Simon Ashley est fille de parents d'une première génération d'origine tamoule-indienne. La jeune femme de 27 ans a grandi dans le comté de Surrey, au Royaume-Uni.

2. Depuis qu'elle est toute jeune, Simone Ashley démontre un caractère créatif. Elle a commencé très tôt des cours de danse et de chant. Elle a par la suite poursuivi son éducation à la même école d'art de performance que la grande Kate Winslet.

3. Simone a fait ses débuts en 2016, dans la série Wolfblood: Le secret des loups. Elle y a tenu un petit rôle dans deux épisodes.

4. Elle a aussi fait quelques apparitions dans des téléromans britanniques populaires, comme Guilt et Broadchurch. Elle est polyvalente et peut jouer autant dans des films que dans des séries télévisuelles.

5. Toutefois, c'est son rôle de Olivia Hanan, dans le trio avec Ruby et Anwar, de la série à succès Sex Education, qui l'a fait connaître du grand public.

6. Même si on n'imaginerait plus Bridgerton sans elle, Simone Ashley n'a pas écouté la première saison avant de passer son audition. Elle avait toutefois une bonne idée de la série, puisque ses collègues acteurs de Sex Education en parlaient sans cesse!

7. Le personnage de Kate Sharma est féroce et a un fort caractère. Dans l'histoire, Kate et sa petite soeur, Edwina (Charithra Chandran), sont fraîchement arrivées de l'Inde avec leur mère Lady Mary (Shelley Conn). Malgré qu'elle s'entête à protéger sa soeur qui doit se marier à Anthony Bridgerton, c'est Kate qui finit par tomber amoureuse de l'homme.

8. La présence du personnage de Kate et de sa famille dans une télésérie à connotation historique est une fierté pour Simone Ashley. Elle a révélé au magazine Glamour qu'elle ne regardait pas beaucoup de ce type d'émissions avant, puisqu'elle ne se reconnaissait pas dans les personnages présentés à l'écran. La représentation est très importante.

9. Simone Ashley est une fille à surveiller lors d'apparitions publiques comme les différents tapis rouges, puisuqe son style est impeccable! Elle fait appel à la styliste Rebecca Corbin Murray pour ses looks toujours plus inspirants les uns que les autres.

AFP

10. En plus d'être en couverture du British Vogue et du Australian Vogue, elle est récemment devenue l'égérie du parfum Paula's Ibiza et est maintenant une invitée de choix dans les différents défilés de mode à travers l'Europe.

