Fans de «Hill House», cette nouvelle série d'horreur Netflix est pour vous

Vous aimez les séries d’horreur et avez adoré The Haunting of Hill House et Bly Manor? Bonne nouvelle pour vous, le créateur de ces séries prépare une nouvelle émission terrifiante qui arrivera sur Netflix très bientôt.

Le prochain projet de Mike Flanagan, à qui on doit les deux saisons de The Haunting ainsi que la série Midnight Mass, s’annonce incroyable. Intitulée The Midnight Club, une adaptation du roman du même nom par le légendaire auteur d’horreur jeunesse, Christopher Pike.

Celui-ci était aussi populaire et connu que R. L. Stines (Chair de poule) l’était dans les années 90, mais durant les années 80. Surnommé le Stephen King des adolescents, on doit à Pike une foule de livres d'épouvante comme les séries La Vampire ou encore Souviens-toi de moi.

Voici donc tout ce qu’on sait sur The Midnight Club :

L’histoire de The Midnight Club

L’histoire s’inspire bien sûr de celle du roman éponyme sorti en 1994. Celui-ci suit 5 jeunes, tous atteints d’une maladie incurable en phase terminale. Ils vivent ensemble dans une maison de soin nommée la Rotterdam Home, dirigée par un docteur mystérieux et excentrique.

Ensemble, ils forment un groupe qui se rencontre tous les soirs à minuit pour se raconter des histoires d’épouvante dans le but de se remonter le moral. Un soir, le groupe décide de faire un pacte : le premier d’entre eux qui meurt devra les contacter de l’au-delà pour prouver qu’il y a une vie après la mort.

La série a changé quelques détails, ajoutant plusieurs membres au groupe qui en contient maintenant 8 et ceux-ci vont se raconter d’autres histoires provenant de l’ensemble de l'œuvre de Pike.

La bande-annonce de The Midnight Club

Netflix a dévoilé le 6 juin une première bande-annonce de style teaser. Dans celle-ci, on peut voir les personnages principaux, la fameuse maison de Rotterdam ainsi que l’atmosphère creepy de la série.

Les acteurs de The Midnight Club

Les 8 patients et personnages principaux seront joués par les jeunes acteurs Iman Benson, Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, Aya Furukawa, Annarah Shephard, William Chris Sumpter et Sauriyan Sapkota.

Le docteur qui s’occupe d’eux sera pour sa part interprété par Heather Langenkamp qui a joué dans plusieurs films d’horreur légendaires comme Les griffes de la nuit.

La date de sortie de The Midnight Club

La série de 10 épisodes sera disponible sur Netflix dès le 7 octobre 2022. On a déjà hâte!

