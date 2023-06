Hailey Bieber et Selena Gomez en guerre: un like ravive les tensions

Partager







Une publication de Selena Gomez à Paris a généré des commentaires tels que sa supposée rivale, Hailey Bieber, a partagé une story pour calmer le jeu.

Les fans d'Hailey Bieber ne lâchent pas le morceau. C'est ce qu'on peut constater sous une récente publication Instagram de la chanteuse Selena Gomez.

La publication en question est une mini séance photo de Selena dans un chic ascenseur, où elle est radieuse dans un ensemble Christian Dior. Carrousel sur lequel Hailey elle-même a laissé une mention «j'aime».

Bien que plusieurs commentaires soient flatteurs à son endroit, Selena reçoit également des messages de fans d'Hailey Bieber pour qui la chicane publique des derniers mois passe de travers. On peut notamment lire «tu ne seras jamais mannequin comme Hailey, Bella et Sofia» ou encore «tu joues les victimes» et «laisse les Bieber tranquilles».

On a une impression de déjà-vu alors qu'en mars dernier, une chicane éclatait sur les réseaux sociaux lorsque Kylie Jenner et Hailey Bieber semblaient se moquer des sourcils de Selena Gomez. Au-delà de cet évènement, la bisbille portait principalement sur le fait qu'Hailey aurait volé Justin à Selena et que la femme de Justin copierait la chanteuse depuis des années. Le conflit a pris une ampleur gigantesque puisque des internautes acharnés ont pris position et ont ressorti des extraits de l'une et de l'autre pour appuyer leur point.

Sur son compte Instagram, Hailey a décidé d'intervenir dans une story afin de condamner les mauvaises langues.

Story Instagram / Hailey Bieber

«Si vous laissez des commentaires méchants ou rudes en mon nom sur les publications de quiconque, sachez que je ne veux pas ça, que je ne supporterai ni accepterai jamais les commentaires haineux, méchants et malveillants. Faire ça, ce n'est pas me supporter. Si vous participez à ça, vous faites partie d'une culture à laquelle je n'ai pas envie de faire partie. S'il-vous-plaît, soyez gentils ou ne dites rien.»

Le message d'Hailey a le mérite d'être clair. Ça n'est d'ailleurs pas la première fois que les deux femmes impliquées doivent remettre leurs abonnés à l'ordre, alors que toutes les deux ont déjà rédigé des messages à l'endroit des internautes trop impliqués.

