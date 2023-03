Un luxueux condo avec piscine sur le toit et vue spectaculaire dans le Sud-Ouest pour 1 275 000$

Partager







Perchée au 5e étage du renommé développement MYST, cette luxueuse unité profite non seulement d’une architecture et d'un design à couper le souffle, mais aussi d’une vue spectaculaire sur le centre-ville de Montréal.

• À lire aussi: Un condo bien décoré, près du canal de Lachine dans Saint-Henri, à vendre à 590 000 $

Corey Kaminski

Instantanément, les futurs acheteurs seront charmés par les vastes espaces de vie ainsi que la fenestration abondante qui offre une luminosité sans comparable au loft.

On retrouve dans ce condo de 1280 pc deux chambres et deux salles de bain, en plus du salon, de la cuisine et de la salle à manger qui compose l’aire de vie principale.

Corey Kaminski

Cette aire de vie est d’ailleurs enjolivée de finitions haut de gamme ainsi que de matériaux de qualité et choisis avec soin. Moulures, encastrés et mobilier contemporain contribuent au charisme de l’espace.



Visionnez la vidéo ci-haut pour la visite complète!

Corey Kaminski

La chambre principale, tout aussi raffinée que les pièces précédentes, profite d’une grande pièce-penderie ainsi que d’une spacieuse salle de bain attenante.

Les nouveaux occupants de ce condo situés tout près de la rue Notre-Dame pourront apprécier le Marché Atwater ainsi que les jolis commerces et les restaurants de renom du sud-ouest de l’île. Le canal de Lachine siège également à un jet de pierre de l’adresse.

Corey Kaminski

En plus d’apprécier leur fabuleux espace de vie, ceux qui feront l’acquisition des clés pourront jouir des services cinq étoiles compris dans le complexe.

Penser: jacuzzi, gym privé, sauna, lave-auto, toiletteur pour chiens, quai privé sur le canal et, le clou du spectacle, piscine chauffée et creusée sur le toit avec une vue spectaculaire sur le centre-ville de Montréal!

Corey Kaminski

Pour plus d’informations sur ce prestigieux condo en vente pour la somme de 1 275 000$, n’hésitez pas à contacter Charles-Olivier Myre chez Engel & Völkers.

Ne manquez pas nos plus récentes capsules!

s