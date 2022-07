Ce restaurant de Québec propose un menu brunch sans gluten à faire rêver

Partager







À Québec, le Bistro Hortus, reconnu pour sa philosophie «ferme à la table», mise désormais sur un menu brunch majoritairement sans gluten.

Les brunchs sont des occasions parfaites pour déguster des mets savoureux entre amis ou rendre exquis un repas parfois oublié de la journée. Au Bistro Hortus, sur la rue Saint-Jean à Québec, c'est possible de profiter des brunchs les plus délicieux, et ce, sans gluten.

Le Bistro Hortus est reconnu pour mettre en vedette des produits locaux biologiques. Sur le toit du restaurant de la rue Saint-Jean, le chef Stéphane Roth et son équipe cultivent des légumes et fines hebes. Ils ont également des ruches pour un miel bien à eux sur le toit du bâtiment ainsi qu'à l'Île-d'Orléans, chez leur partenaire Oh Bio.

Cinq jours par semaine, du mercredi au dimanche, il est possible d'essayer quatre options sans gluten qui surprendront vos yeux et vos papilles parmi les six plats en vedette lors du repas matinal.

La carte brunch est composée du Brin nature, un plat tout en fraîcheur alliant oeufs de cane brouillés, fines herbes cultivées à même le toit du restaurant ainsi que le bacon signature Hortus et une salade tomates-poivrons, du Cap Saint-Ignace, une gaufre sarrasin garni de saucisses de pintade à la canneberge et cheddar, de fèves au lard et bacon au sirop d’érable, le tout surplombé d’un œuf de cane, de l'échine de porc fumée et grillée Dubreton ou encore du Oh Bio, un bol smoothie au cassis avec pancake de courge.

Les deux autres options du menu brunch sont toutes aussi savoureuses: l’Île-du-Prince-Édouard, la tartine de pain intégral au bœuf certifié « Island Beef » confit, ou le Sept-Îles, l’omble chevalier fumé sur pain bagztel.

Bistro Hortus

1190, rue Saint-Jean, Vieux-Québec

