Un rare décolleté pour Dua Lipa

Dua Lipa était une invitée d'honneur à la cérémonie Booker Prize 2022 et portait pour l'occasion une sublime robe de velours.

Le style choisi était très dramatique. Gants de dentelle, velours, épaules dénudées, boucle surdimensionnée et décolleté avec juste ce qu'il faut de révélateur pour la chanteuse.

Dua ose souvent côté style; encore une fois, elle réussit à nous épater.

La Booker Prize Fundation appuie les écrivains de fiction depuis plus de 50 ans dans la littérature anglaise en leur offrant soutien et reconnaissance.

Dua Lipa était présente pour faire part du pouvoir de la lecture, qui peut changer des vies. Son discours a été applaudi par toute l'audience présente.

On applaudit son look de soirée qui était chic et parfaitement théâtral. C'est un style qu'on a pu observer dans les différentes fashion weeks cette année, et Dua s'approprie très bien la tendance.

Lucie Rhéaume et Cindy Cournoyer sont aussi allées dans cette inspiration pour leur style à la New York Fashion Week.

Les longues robes noires aux détails chics sont à prendre en considération pour une sortie huppée.

