Une actrice de «Bridgerton» hospitalisée pour des troubles de santé mentale

La jeune actrice Ruby Barker a dévoilé avoir été hospitalisée récemment pour soigner un problème de santé mentale. La jeune femme veut sensibiliser les gens à prendre soin de leur santé mentale et à demander de l'aide.

Celle qui joue Marina Thompson dans la série à succès Bridgerton a indiqué avoir été hospitalisée pour un problème qui dure depuis très longtemps et qui lui donne un mal de vivre important.

Ruby s'est filmée en direct de l'hôpital pour indiquer à ses fans qu'elle allait maintenant plutôt bien, même s'il lui reste du chemin à parcourir. Elle devrait bientôt être en mesure de rentrer chez elle.

Son hospitalisation serait due à une rage interne qui devenait de plus en plus importante et à des traumas intergénérationnels qui s'accumulaient, des révélations dont elle désire discuter ouvertement quand elle sera prête.

L'actrice ne désire pas que ce diagnostic concernant ses troubles de santé mentale prenne le dessus et devienne sa destinée. Elle veut survivre et c'est pourquoi elle est allée chercher l'aide nécessaire.

Dans sa vidéo, Ruby Barker remercie Shonda Rhimes et Netflix de «l'avoir sauvée». Elle met aussi en lumière la chanteuse australienne Sexton, dont la musique l'a accompagnée dans les moments plus difficiles.

Ruby encourage tous ceux qui ont des difficultés avec leur santé mentale à prendre une pause et à demander de l'aide. On lui envoie beaucoup d'amour!

