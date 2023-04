Une bande-annonce excitante et une date de sortie pour la dernière saison de «Never Have I Ever»

Partager







La série comique Netflix tire à sa fin avec une quatrième saison qui s’annonce pleine de promesses. On vous dévoile tout!

*ATTENTION - DIVULGÂCHEURS*

Après avoir conquis les coeurs en avril 2020 en débarquant sur Netflix, vous pourrez dire au revoir à Devi et sa bande dans le tout dernier chapitre de Never Have I Ever (Mes premières fois).

Depuis le tout premier épisode, on peut suivre le quotidien de Devi Vishwakuma, une adolescente américaine d’origine indienne, à travers l'amour, la douleur, le deuil, l'amitié et les leçons de vie qu'elle en tire. Après trois saisons pleines de rebondissements, la suite sera toute aussi accrocheuse.

Une bande-annonce excitante

Le géant Netflix a publié une bande-annonce introduisant la dernière année de secondaire à Sherman Oaks High de Devi, Eleanor, Fabiola et les autres. Une dernière étape avant d’officiellement voler de leurs propres ailes.

Dans la courte vidéo, on retrouve le trio de BFF, dont Devi qui fera face à des distractions amoureuses plus importantes encore que le triangle dans lequel elle se trouve déjà et des situations embarrassantes. La quatrième et ultime saison mettra les personnages devant des choix universitaires, le fameux bal des finissants et il y aura également un mariage surprenant.

La distribution

La série met en vedette Maitreyi Ramakrishnan (Devi), Darren Barnet (Paxton), Jaren Lewison (Ben), Poorna Jagannathan (Nalini), Richa Moorjani (Kamala), Ramona Young (Eleanor) et Lee Rodriguez (Fabiola).

AFP

Un nouveau personnage s’ajoute aussi à la cohorte et au chaos de Devi. Michael Cimino interprétera Ethan, le nouveau bourreau des cœurs de Sherman Oaks High.

Une date de sortie annoncée

C’est le 8 juin prochain que vous pourrez officiellement visionner la quatrième et dernière saison de Never Have I Ever sur Netflix.

C’est maintenant le moment de voir et revoir les épisodes de la série!

