Une maison canadienne à la déco «farmhouse» de Sainte-Anne-de-Beaupré à vendre pour 449 000$

Cette maison canadienne lumineuse de Sainte-Anne-de-Beaupré a été rénovée tout en gardant un charmant esprit campagnard dans sa déco.

La façade en pierres et le balcon avant sont invitants, avant même qu'on entre dans la demeure. L'allée et le garage sont plutôt larges.

Le vestibule comporte lui aussi de la pierre, donnant le ton pour la suite.

La visite continue dans le lumineux salon, où le blanc et les accents de bois sont à l'honneur. Un mur de lambris en accent ajoute à la décoration de style farmhouse.

Le rez-de-chaussée est ouvert. On poursuit vers la cuisine, entièrement rénovée et fonctionnelle, aux accents rustiques. On y dispose de beaucoup d'espace de rangement et d'un grand îlot pouvant accueillir quatre personnes assises.

Non loin, la salle à manger est décorée de noir et de blanc, toujours dans le thème.

La coquette salle de bain du rez-de-chaussée fait aussi office de salle de lavage bien organisée. La pièce est complétée d'une douche en verre.

À l'étage, on retrouve trois des quatre chambres, la dernière se trouvant au sous-sol. Selon les besoins des propriétaires, certaines pièces peuvent être transformées en bureau ou en atelier, par exemple. Il y a également une deuxième salle de bain au premier.

Au sous-sol de cette maison de 1981, on retrouve un espace où installer une salle familiale, l'aménagement de la quatrième chambre et la possibilité d'encore plus, selon les besoins des futurs acheteurs.

Découvrez toute la maison dans la vidéo ci-haut!

La grandeur de la cour permet un aménagement à grand déploiement. Les propriétaires créeront quelque chose à leur image.

La maison est située à environ 25 minutes de Québec et tout près du Mont-Sainte-Anne. Les amateurs de plein air tout comme ceux qui aiment faire leur tour en ville seront comblés.

