Une théorie particulièrement excitante circule sur la saison 2 de «Wednesday»

On sait déjà qu'une saison 2 de la série de fiction Wednesday est en préparation, on sait qu'on a hâte, mais on ne sait rien de l'histoire à venir.

C'est pourquoi plusieurs internautes s'amusent à émettre des hypothèses plus folles les unes que les autres sur les péripéties à venir pour Wednesday, Enid et la bande. À l'occasion de l'événement Netflix Tudum du 18 juin dernier, Jenna Ortega (Wednesday), Emma Myers (Enid), Joy Sunday (Bianca), et Hunter Doohan (Tyler), ont partagé avec le public les différentes spéculations des téléspectateurs.

Si l'on sait déjà que la série tournera plus autour des sombres aventures plutôt qu'autour des amours, on ignore toujours comment. Les internautes ont toutefois une petite idée de qui pourrait se joindre aux protagonistes. Cette fois, ce ne sera pas un nouvel élève obscur à la Nevermore Academy, mais plutôt un membre de la famille Addams qui fera son apparition.

Jenna Ortega indique qu'il pourrait s'agir du Cousin Machin, la créature composée de longs cheveux qui communique dans une langue inconnue, alors que Joy Sunday croit à la théorie des fans qui indique que c'est la Grand-Mère, une excentrique voyante qui a des pouvoirs magiques, qui viendra brouiller les cartes.

Il nous faudra encore un peu de patience avant de pouvoir dévorer la seconde saison de Wednesday. Vous pouvez toujours voir et revoir la saison 1 sur Netflix.

À vos théories!

