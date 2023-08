Une théorie virale indique que Kylie Jenner et Timothée Chalamet seraient toujours ensemble et voici pourquoi

Partager







Il y a quelques semaines, divers médias annonçaient la fin du couple Chalamet-Jenner. Il en serait tout autre alors que plusieurs internautes épiant les photos des deux stars ont remarqué des similitudes dans les clichés.

• À lire aussi: Rupture pour ce couple de célébrités improbable

• À lire aussi: Kylie Jenner incendiaire en bikini rouge tomate

Le présumé couple avait fait énormément jaser à l'annonce d'une fréquentation, toutefois, le public s'était fait à l'idée de leur romance née au début de 2023. Début août 2023, leur rupture était annoncée par divers tabloïds américains, indiquant que Timothée avait mis fin à la fréquentation.

Coup de théâtre, les deux seraient toujours ensemble et plusieurs internautes à l'oeil vif croient qu'ils passent du bon temps ensemble cet été. Voici les indices!

1. Ils seraient derrière la caméra de l'un et l'autre pour ces carrousels photo.

Le décor similaire laisse place à des interrogations.

2. Le paysage est similaire, encore une fois!

On ne peut passer sous silence le décor champêtre dans chacun des carrousels, mais surtout, les regardas lancés par Timothée et Kylie à la caméra. On se demande qui est derrière!

3. Des habitants de Haute Loire, en France, auraient aperçu les tourtereaux.

Les amis, photo en exclu de Timothée Chalamet et Kylie Jenner en Haute Loire 🇫🇷, ils étaient cette après midi en plein shopping, ma source n’a pas voulut m’envoyer des photos d’eux de face pour pouvoir les vendre, mais les vrais auront vu leur dos ici pic.twitter.com/6ATcDDyCXt — AQABABE (@AQABABE_) August 18, 2023

Il serait bel et bien question de Kylie et Timothée sous ces masques et ces chandails, collés.

Attention toutefois. Ce ne sont ici que des théories d'admirateurs des deux célébrités sur les réseaux sociaux. On a tout de même du plaisir à penser qu'ils sont plus en amour qu'ils ne le laissent croire!

À VOIR AUSSI: Couple Challenge - Lili-Ann de Francesco et Adam Benmoussa