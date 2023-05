Vanessa Duchelle est une véritable bombe en maillot à Tulum

Partager







La créatrice de contenu incarne parfaitement l'esprit des maillots de bain de son amie Marina Bastarache avec une séance photo très sexy à Tulum.

Marina Bastarache et sa compagnie Nana The Brand sont connus pour offrir saison après saison des maillots de bain originaux et tellement beaux pour nos escapades au soleil et la saison estivale qui est à nos portes.

Pour la nouvelle collection Monaco, Nana The Brand s'est associé à Penningtons pour offrir des une-pièces et bikinis sublimes en tailles inclusives. Avec Marina et Aïcha, Vanessa Duchelle a joué les mannequins pour l'occasion et elle est radieuse.

Une-pièce à rayures jaunes, LA couleur de l'été, bikini violet, maillot orangé, tous les styles siéent à Vanessa dans cette chaude séance. Elle a d'ailleurs un faible pour les bikinis, avec raison!

Les maillots Nana the Brand X Penningtons sont disponibles dès maintenant en tailles X à 3X et plus de tailles seront disponibles dans les prochaines semaines.

Sautez vite sur l'occasion pour recréer les looks de plage de Vanessa!

