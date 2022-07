Vanessa Ricard de 2Filles Ordinaires surprend avec une annonce vidéo trop cute

Partager







La Youtubeuse Vanessa Ricard a fait une annonce particulièrement touchante à ses fidèles abonnés. Une vidéo parue sur la page Instagram de 2Filles Ordinaires a créé beaucoup d'émotions à sa mise en ligne lundi soir.

La créatrice de contenu et son conjoint, le twitcheur et photographe André Beaupré, attendent la venue de la cigogne!

La publication est accompagnée d'un texte drôle et touchant. «Après la pluie... le beau temps ⛅️🌈 Ça n’a pas été facile, j’en ai vécu des orages, mais il y a quelques années, j’ai trouvé mon parapluie, mon protecteur, mon André. Et voilà! 😭😭 On est impatients d’accueillir un nouveau membre dans notre petite famille d’ici la fin de l’année 2022!

Mention spéciale à mon papa qui m’a arrosée (avec un ti peu trop d’enthousiasme) avec sa hose le temps de ce tournage et à ma précieuse maman qui pleurait en background ❤️ Il ne manquera pas d’amour ce bébé-là!»

On connaît 2Filles Ordinaires pour leur créativité et leurs vidéos qui nous accrochent toujours un sourire. Plus tôt en 2021, c'est Chrystine qui a accueilli un deuxième enfant, Georges. Celle-ci a déjà un jeune garçon qui fait quelques apparitions dans les vidéos de la chaîne, Paul!

La nouvelle a engendré une avalanche de commentaires d'amis et d'abonnés qui se réjouissent pour Vanessa.

On leur souhaite beaucoup de bonheur!

