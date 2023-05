Voici comment vos vedettes et influenceuses préférées ont souligné la fête des Mères

Partager







Afin de remercier les mamans pour leur dévouement incommensurable envers leurs enfants, le deuxième dimanche de mai est leur journée, soit celle de la fête des Mères. C’est l’occasion rêvée de voir des partages familiaux importants des influenceuses et vedettes adorées du public, sur leurs réseaux sociaux.

Moments précieux en famille et souvenirs de jeunesse mémorables ont été partagés sur Instagram afin de souligner la fête des Mères, à notre plus grand bonheur. Aussi, certaines de ces femmes que l’on suit sur les réseaux sociaux sont, à leur tour, désormais mamans (ou futures mères). Une journée haute en émotions pour toutes celles qui donnent la vie!

Voyez comment vos vedettes et influenceuses préférées ont souligné la fête des Mères

1. Alicia Moffet a partagé un souvenir d’elle, enceinte, ainsi qu’une vidéo de Billie lorsqu’elle n’était qu’un petit bébé.

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

En stories, on a pu suivre sa journée: Billie et Fred lui ont préparé une crêpe avec des fruits en forme de cœur, elle a reçu un beau bouquet de fleurs, des petits mots touchants étaient collés dans la maison sur des papiers et ils ont profité du beau temps avec Willow en allant faire un pique-nique!

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

Elle a aussi pris le temps de souligner le dévouement de sa maman, qui s’implique énormément en tant que mamie de Billie.

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

2. Lysandre Nadeau a célébré sa première fête des Mères, en publiant une vidéo émouvante d’elle et bébé Blaise, lorsqu’il avait dû rester à l’hôpital un petit moment, suite à l’accouchement.

STORY INSTAGRAM / LYSANDRE NADEAU

Elle en a profité pour souligner son admiration nouvelle envers toutes les mamans du monde.

3. Rafaëlle Roy a écrit un message attendrissant pour accompagner sa publication hommage à sa maman. Celle-ci espère réussir à présenter la vie à Maya et Milo comme sa propre mère l’a fait pour elle.

Étant en Europe pour des spectacles, la chanteuse a trouvé cela difficile de ne pas pouvoir être aux côtés de ses deux précieux humains. Elle a ensuite publié des archives vidéos de ses deux enfants, lorsqu’ils n’avaient qu’un jour!

STORY INSTAGRAM / RAFAËLLE ROY

STORY INSTAGRAM / RAFAËLLE ROY

4. Alanis Désilets a été célébrée par son copain, ayant publié trois photos importantes: un bon repas et Alanis à l’hôpital (deux fois plutôt qu’une) pour donner naissance à leurs enfants, Méo et Béa.

5. Noémie Bannes a composé un message vibrant sur le rôle crucial qu’a eu sa mère dans sa vie, accompagnant une vidéo d’elles lors d’une séance photo pour un magasin de vêtement.

6. Cassandra Bouchard, qui donnera bientôt naissance à sa petite fille, a honoré sa mère en vue d’être à son tour maman! Un message et des photos remplis d’émotions.

7. Maud Poulin a partagé en story l’échographie de son premier bébé, inscrivant qu’il s’agit de son plus beau cadeau!

STORY INSTAGRAM / MAUD POULIN

La future nouvelle maman n’a pas fait les choses à moitié pour célébrer cette journée: elle a reçu des invités lors d’un brunch chez elle.

STORY INSTAGRAM / MAUD POULIN

8. Sarah-Jeanne Labrosse a souligné cette journée de la fête des Mères en publiant un carrousel de photos, représentant des doux souvenirs lors d’un voyage avec son petit Lawrence.

9. Rosalie Vaillancourt a publié une série de clichés dans le bain avec sa petite fille Marguerite et elles sont à craquer. Toujours dans l’humour, elle mentionne qu’il n’y aura plus jamais de bain seule pour les 17 prochaines années!

10. Charli D’Amelio a partagé à ses 47 millions d’abonnés Instagram des photos d’elle bébé, accompagnée de sa mère, Heidi. On y voit l’évolution des deux en glissant vers la droite de la publication. Un saut dans le temps très mignon!

11. Vanessa Hudgens a publié sur son compte une rare photo d’elle enfant, assise sur les genoux de sa maman. La ressemblance entre les deux est assez remarquable!

12. Emily Ratajkowski a partagé un souvenir en toute vulnérabilité, enceinte et nue dans son bain, avant que celle-ci accouche de son fils en 2021. Elle en a profité pour souligner le travail ardu que font toutes les mamans au quotidien.

13. Antonia Gentry a célébré sa maman en publiant de rares photos d’elle. Les fans de la série Ginny & Georgia se sont vus ravis de connaître sa vraie mère, soulignant sa beauté!

14. Kylie Jenner a publié des moments précieux en famille et en pyjamas, afin de célébrer sa vie avec ses deux enfants.

INSTAGRAM / KYLIE JENNER

Elle s’est aussi remémorée le temps où elle portait la vie, en publiant une photo d’elle enceinte.

STORY INSTAGRAM / KYLIE JENNER

15. Paris Hilton s’est vue excitée de souligner sa première fête des Mères aux côtés de son fils Phoenix. Elle semble embrasser son nouveau rôle de maman avec joie!

16. Emy-Jade Greaves a rendu hommage à sa mère en publiant plusieurs stories, soulignant l’importance qu’elle a eue sur son développement personnel.

STORY INSTAGRAM / EMY-JADE GREAVES

Elles semblent chérir une connexion très forte et Emy-Jade l’a confirmé, ajoutant que sa maman a toujours été un pilier dans sa vie.

STORY INSTAGRAM / EMY-JADE GREAVES

17. Maude Lavoie a profité de l’occasion pour partager un souvenir d’elle enceinte. Elle ajoute: «j’allais exploser!».

STORY INSTAGRAM / MAUDE LAVOIE

18. Fabienne Laferrière a reçu sa maman, afin de souligner cette journée importante!

Elle lui avait préparé un punch de bienvenue, afin de se rafraîchir sous le soleil.

STORY INSTAGRAM / FABIENNE LAFFERIÈRE

19. Audrey-Louise Beauséjour a partagé un montage photo en story avec sa petite Adèle. Au naturel et sans fla-fla, la jeune femme semble comblée de bonheur.

STORY INSTAGRAM / AUDREY-LOUISE BEAUSÉJOUR

20. Emy Lalune, cat mom, a publié une story avec son petit chat (super photogénique) afin de souligner la fête des Mères, car les parents d’animaux doivent être célébrés aussi!

STORY INSTAGRAM / EMY LALUNE

