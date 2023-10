Vous pourriez mettre la main sur des vêtements de Livia Martin et Sophie Nélisse: voici comment

Partager







Si vous rêvez d’un style vestimentaire inspiré de vos comédiennes préférées, un événement qui arrive à grands pas est tout indiqué pour vous!

Et si on vous disait que vous pourriez acheter les vêtements usagés de Livia Martin et Sophie Nélisse, seriez-vous aux anges? Parce que nous, oui! Ça tombe bien, car les deux jeunes femmes vous offrent la possibilité d’acquérir des pièces de leur garde-robe.

Livia a partagé la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux: elle organise une énorme vente de placard ce week-end et on pourra y voir de tout. Vêtements, chaussures et accessoires pour tous les genres seront au rendez-vous.

Des stylistes de chez SSENSE seront de la partie, dont Gabriella Viero, nom que l’on reconnaît puisqu’elle a habillé l’animateur Olivier Dion lors de son séjour à l’île de l’amour.

Vous découvrirez aussi l’entreprise Knots&Hugs qui crée des sacs en crochet faits à la main.

Ce sera également l’occasion rêvée de dénicher votre maillot de bain préféré, car la compagnie québécoise chouchou des influenceuses Mennillo Designs y présentera des morceaux.

Sur Instagram, Livia a écrit: «Mennillo Designs et moi nous engageons à remettre une partie des dollars amassés à un organisme et mes vêtements restants seront donnés au Chaînon».

STORY INSTAGRAM / LIVIA MARTIN

En plus de vous procurer des pièces prisées provenant d’actrices adulées et de marques d’ici, vous redonnerez une seconde vie aux items choisis. Une décision écologique qui est tout à votre honneur!

Voici les informations pertinentes à noter:

Date: 22 octobre 2023 | 11h à 17h

Lieu: 2171 rue Beaudry à Montréal | près de la station de métro Sherbrooke

Prix: «vraiment intéressants» selon Livia | carte priorisée, sinon argent comptant

STORY INSTAGRAM / SOPHIE NÉLISSE

Faites vite avant que ces merveilles ne s’éclipsent comme des petits pains chauds. Bon magasinage!

