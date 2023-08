Vêtue d’une minijupe très risquée, Ludivine Reding est magnifique à Osheaga

Partager







La comédienne a profité d’un week-end sous le thème de la fête, faisant partie des milliers de festivaliers à Osheaga. Ludivine ne pouvait passer inaperçue en dévoilant ses longues jambes rêvées deux fois plutôt qu’une!

Déjà nostalgique de sa fin de semaine, la belle blonde a publié des clichés de ses looks mémorables pour la 16e édition d’Osheaga.

Celle-ci nous a éblouis avec sa plus récente série de photos sur Instagram non seulement car le soleil doré se reflétait sur son visage, mais également parce qu’elle a osé des ensembles risqués qui lui allaient à ravir.

Ludivine a opté pour une minijupe fendue vert kaki à petits motifs bohèmes, laissant entrevoir sa cuisse et ses longues jambes fuselées. Sa silhouette était mise à l’avant-plan, comme la jupe tombait très bas à la taille et que son haut tube noir ne couvrait pas tout son ventre.

La jeune femme a osé l’ensemble moulant de la tête aux pieds, complétant sa tenue de longues bottes en cuir à talons montant jusqu’aux genoux.

Sa signature de festivalière s’est résumée à un style vestimentaire qui révélait le plus de peau possible, tout en restant très classe. On a retrouvé Ludivine en jupe miniature pour une seconde fois pendant le week-end.

INSTAGRAM / LUDIVINE REDING

La jeune femme n’avait encore une fois pas peur du risque, vêtue d’une jupe cargo de format rikiki au coloris blanc, ayant l’air de sortir des années 2000 avec la ceinture massive à la taille. Il ne fallait point que Ludivine se penche, car celle-ci exposerait son popotin au grand jour!

Selon les quelques clichés du carrousel, on remarque que la comédienne s’est bien amusée à Osheaga avant de replonger dans ses tournages. Vous pourrez retrouver Ludivine dans la quotidienne STAT dès le 11 septembre.

Pour copier le look de Ludivine en minijupe, voici quelques modèles qui sauront vous plaire chez Simons:

VIA SIMONS

VIA SIMONS

VIA SIMONS

VIA SIMONS

VIA SIMONS

VIA SIMONS

VIA SIMONS

