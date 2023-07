Victoria Charlton et Bob le Chef annoncent du changement dans leur vie

Partager







Le couple chouchou des auditeurs de balados true crime et «foodie» carburent aux nouveautés dans leur vie. Ça tombe bien, car un changement de dynamique important occupe désormais leur quotidien. Les mariés accueillent un autre membre dans leur famille!

La youtubeuse et son mari ont un calendrier commun bien occupé avec leur nouveau balado Trip de bouffe. À la maison comme au travail, on adore suivre leur routine sur les réseaux sociaux.

Courte pause estivale de tournages oblige et pour avoir de la compagnie, le duo d’enfer décide d’élargir la famille Charlton-Penny.

Nanette, leur chien bien-aimé depuis février 2022 et Marjo, leur chat adoré depuis mars dernier font connaissance avec leur nouveau petit frère à quatre pattes.

STORY INSTAGRAM / VICTORIA CHARLTON

Les amoureux sont charmés par leur nouveau venu, qui apprivoise les lieux. Dénommé Gerry, celui-ci semble déjà apprécié de Nanette, qui l’accueille en lui donnant des bisous.

STORY INSTAGRAM / VICTORIA CHARLTON

Victoria n’aurait jamais cru adopter un chat avant l’arrivée de Marjo, mais l’on peut estimer que son opinion est bien différente maintenant! Ce n’est d’ailleurs point étonnant, car on craque en voyant la complicité des petites bêtes ensemble.

Désormais parents de trois animaux de compagnie, Victoria et Bob succombent parfaitement à l’expression «jamais deux sans trois». Et c’est Nanette, l’aînée, qui semble heureuse de se retrouver sous le même toit que deux chatons.

On souhaite tout le bonheur du monde aux nouveaux parents de Gerry et l’on a hâte de suivre le quotidien de Victoria et Bob aux côtés de leurs trois compagnons canins.

Vous pourrez retrouver le couple dans la prochaine saison du balado Trip de bouffe, dont les tournages commencent dès le 1er août!

