Victoria Charlton se confie sur comment sa prise de poids l'affecte

La youtubeuse true crime Victoria Charlton a parlé ouvertement de son état d'esprit par rapport à son poids dans une suite de stories sur Instagram.

Dans une première Story, Victoria aborde le sujet. « Aujourd'hui je veux vous parler d'un sujet duquel je ne parle jamais sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est personnel. Récemment J'ai pris beaucoup de poids avec mes médicaments. J'ai laissé des médicaments pour une raison, bref, j'ai pris au-dessus de 50 livres en six mois. Je me le fait dire tout le temps sur les médias sociaux». Sarcastique, elle ajoute « C'est très le fun cette partie-là, d'être affichée sur les médias sociaux, mais là j'en parle ouvertement. »

En revenant à un ton sérieux, Victoria poursuit. « Je me trouve quand même très belle dans le poids que je suis, je n'ai pas honte du tout. Je pense que je suis belle dans tous les poids. C'est un poids, ça reste un numéro sur une balance. »

Sur une deuxième Story, Victoria continue d'exprimer son ressenti. « Encore là, c'est très personnel. Ce qui est difficile ce n'est pas vraiment la prise de poids. Je me mets en bikini et je me trouve très belle. Ce qui est difficile, c'est quand du jour au lendemain tes vêtements ne te font plus et que tu te le fais toujours dire sur les médias sociaux, à se faire questionner si tu es enceinte.» Elle renchérit. « Ça, c'est plus difficile, surtout que je n'avais jamais eu à vivre ça, et aussi le changement de mon corps. J'ai plus de cellulite et j'ai toujours dit ouvertement, j'ai beaucoup de cellulite depuis toute ma vie. Là ça a empiré, j'ai des bourrelets à des endroits où je n'en avais pas et ce n'est pas laid, c'est juste différent et il faut que je l'accepte. »

En suite de Stories, la reine du true crime explique qu'elle débute la madérothérapie et qu'elle en parle à ses abonnés en toute transparence. C'est un traitement dont elle a entendu parler par la youtubeuse beauté Cynthia Dulude et Victoria désire simplement partager l'expérience pour son bien-être avec sa communauté de Charltonnistes.

Elle termine son message en indiquant, avec raison, que tous les corps sont beaux et que les différents traitements sont des choix personnels. Un message positif à partager!

