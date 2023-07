[VIDÉO] 3 cas légendaires toujours irrésolus

Partager







Depuis quelques années, le true crime est tendance. Mais avant les crimes modernes que tout le monde connaît ont eu lieu des cas toujours irrésolus qui sont pratiquement devenus des légendes. En voici 3 qui vont vous hanter.

• À lire aussi: Wednesday: La saison 2 sera terrifiante, selon Jenna Ortega

• À lire aussi: Une série télé «Twilight» est en préparation et voici tout ce qu'on sait

• À lire aussi: On sait enfin quel tueur sera en vedette dans la suite de «Dahmer» et ça donne froid dans le dos

La majorité des gens qui s’intéressent au true crime et aux événements sordides se souviennent du premier cas qui les a marqués. Souvent, ce sont des histoires célèbres qui restent dans l’imaginaire collectif, comme le tueur en série Ted Bundy ou le tueur de masse Charles Manson.

Mais ces cas ont une résolution: on sait qui a commis le crime et l'individu a été puni pour ses actions. D’autres cas, ayant pourtant obtenus autant d’attention, restent irrésolus des années plus tard, pour certains même des centaines d’années après.

On a compilé des cas non résolus qui nous obsèdent et qui vont aussi vous hanter. Découvrez les histoires de «Black Dahlia», de «Jack l’Éventreur» et du «Zodiac Killer».

Voyez les 3 cas légendaires toujours irrésolus dans la vidéo ci-dessus!

Pour plus de Ceci n'est pas un tutoriel beauté, ne manquez pas nos dernières capsules:

s

s

s

s

s

s