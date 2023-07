[Vidéo] Lili-Ann De Francesco et l’ex-candidat de téléréalité Adam Benmoussa testent leur couple

Partager







Après un court séjour à l’île de l’amour, Adam Benmoussa a reconquis le cœur de celle qui lui causait des papillons dans le ventre, la chanteuse Lili-Ann De Francesco. Même s’ils se connaissent depuis un an, les tourtereaux ont officialisé leur relation il y a seulement quelques mois. Pour l’occasion, ils sont venus tester leur connexion amoureuse avec nous.

Le duo d’enfer a finalement dévoilé leur amour au grand jour en mai dernier, au grand plaisir des fans qui adorent leur énergie respective. Lili-Ann et Adam ont décidé de passer à l’étape suivante en mettant leur relation à l’épreuve au jeu du Couple Challenge.

Lili-Ann connaît la couleur exacte des yeux de son copain et elle nous a dévoilé (et chanté) la raison particulière derrière tout ça, Adam a été impressionné que Lili trouve sa plus grande peur et la chanteuse n’en reviendra peut-être jamais d’avoir oublié le titre de la série préférée de son chum! La paire nous a également raconté tous les détails de leur première date et on craque. On peut dire qu’ils se sont livrés à nous.

Qu’ils aient trouvé la bonne ou la mauvaise réponse, les amoureux ont une complicité indéniable et ils sont adorables. Ils nous ont embarqués dans leur folie contagieuse!

Pour voir Lili-Ann De Francesco sur scène, elle sera en spectacle le samedi 5 août, à Osheaga. Ne manquez certainement pas ça!

Voyez leur chimie à l’œuvre dans cette capsule Couple Challenge avec Lili-Ann De Francesco et Adam Benmoussa ci-dessus!

