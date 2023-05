[VIDÉO] La vérité derrière le Ouija

Partager







Si vous êtes fans de paranormal ou de tout ce qui est étrange, vous avez probablement déjà joué au Ouija. Mais savez-vous vraiment ce qui se cache derrière cette planchette et tous les dangers qu’elle peut présenter?

On a tous déjà vu une planche de Ouija: on y trouve les chiffres de 0 à 9, toutes les lettres de l’alphabet, les mots «oui/non» et «bonjour/au revoir». Elle est accompagnée d’un triangle qui a parfois une petite fenêtre au milieu pour bien voir les réponses.

Pour jouer, les participants mettent leurs doigts sur le triangle, puis posent des questions. Ensuite, l’esprit fait bouger le petit objet.

Cela peut sembler n’être que des plaisanteries entre amis, mais selon les médiums, le Ouija a un pouvoir très dangereux et personne ne devrait y «jouer».

Découvrez la vérité derrière le Ouija dans la vidéo ci-dessus!

