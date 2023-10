[VIDÉO] La vraie histoire des bonbons d’Halloween empoisonnés

Partager







Depuis toujours, on se fait dire qu’il faut être vigilant à l’Halloween pour éviter de tomber sur un bonbon empoisonné, mais est-ce que cette peur est fondée? Une famille américaine qui a perdu leur fils en 1974 vous dirait que oui.

Avec sa connotation creepy, l’Halloween est rapidement devenue associée à l’horreur. En plus des costumes de sorcières, fantômes et monstres, on a commencé à voir cette fête comme si tout pouvait arriver lors de cette soirée.

Selon nos parents quand on était petits, les bonbons d’Halloween pouvaient contenir bien des choses, sauf du sucre et du chocolat finalement. Du poison, une lame de rasoir, des broches, des épingles, des aiguilles, tout y passait. Il fallait vérifier s’il n’y avait pas d’emballages ouverts ou de petits trous sur nos palettes de chocolat pour éviter une mort certaine le 31 octobre au soir.

On s’est donc posé la question à savoir, est-ce qu’un enfant a déjà été victime d’un bonbon altéré?

Instagram / Horrors Eve

La réponse est oui, mais pas nécessairement de la façon dont vous pensez.

Le début de la panique liée aux bonbons empoisonnés peut être retracé à 3 événements distincts...

Découvrez la vraie histoire des bonbons d’Halloween empoisonnés dans la vidéo ci-dessus!

