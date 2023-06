[VIDÉO] Les comédiennes du film «Coeur de slush» jouent à Vérité ou Conséquence

Partager







Pour célébrer la sortie de Coeur de slush au cinéma, les comédiennes du film le plus rafraîchissant de l’été sont venues nous rendre visite pour jouer à «Vérité ou Conséquence».

Liliane Skelly, Camille Felton, Vivi-Anne Riel et Salma Serraji ont tout donné lors de cette partie enflammée. Elles ont réalisé tous les défis (même celui de créer un rap sur le film!) et ont révélé des confidences croustillantes.

On découvre tous les secrets des comédiennes: Camille raconte sa pire date à vie, Liliane dévoile son talent caché qui est très surprenant, Salma résume son pire baiser en trois mots, Vivi-Anne ne peut s’empêcher de rigoler en divulguant le plus grand fou rire sur le plateau du film et bien plus!

Voyez cette hilarante capsule ci-dessus et organisez une date avec votre BFF au cinéma, car le film Coeur de slush est en salle depuis le 16 juin!

Thierry Laforce / Agence QMI

N’oubliez pas de commander une slush bleue pour l’occasion...