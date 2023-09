[Vidéo] Les ex-participants de téléréalités Megan Cyr et Ismaël Dumerlus testent leur couple

Partager







Un couple formé grâce à deux émissions de téléréalités différentes, ayant toutefois comme but commun de trouver leur âme sœur, c’est possible! Megan Cyr et Ismaël Dumerlus en sont la preuve vivante.

Ismaël, l’entraîneur qu’on a connu lors de sa brève aventure à la première saison de l’île de l’amour, est tombé sous le charme de Megan qui s’est vue remporter le prix coup de cœur au sein du premier conseil d’administration d’Occupation Double en Martinique.

Ayant vécu des expériences distinctes sous les yeux des téléspectateurs québécois, le couple chouchou a-t-il réellement appris à se connaître depuis leurs sorties respectives de cet univers télévisuel? Ils mettent leur relation à l'épreuve en se prêtant à un ultime défi avec nous!

En relation depuis plusieurs mois, les tourtereaux sont venus tester leur connexion amoureuse avec le Couple Challenge.

On découvre l’aliment choquant qu’Ismaël déteste (au point de dire qu’il en est allergique), Megan nous dévoile son talent caché qui résulte de sa pire job à vie et le duo de feu nous épate en interprétant Céline Dion et Garou!

Que les réponses soient bonnes ou mauvaises, les complices sont hyper attachants dans leurs explications et se complètent à merveille. La paire nous fait rire tout au long de la vidéo!

Voyez la chimie à l'œuvre dans cette capsule Couple Challenge entre les amoureux Megan Cyr et Ismaël Dumerlus ci-dessus!

