[VIDÉO] Les youtubeurs Aly Brassard et Big Mitch mettent leur amitié à l’épreuve

Les youtubeurs et tiktokeurs reconnus pour leurs vidéos hilarantes ont des personnalités bien distinctes, mais leur amitié est plus forte que tout! Les amis Aly Brassard et Michel Pierre (alias Big Mitch) testent leur relation avec nous.

Les deux stars des réseaux sociaux s’amusent à filmer des vidéos en relevant des défis. Cette fois-ci, c’est nous qui les avons mis à l’épreuve avec le BFF Challenge.

Depuis la dernière année, Aly et Michel ont appris à se connaître par cœur lors de divers tournages. De ce qui fait pleurer Big Mitch à la pièce de vêtement de prédilection d’Aly, ils n’ont aucun secret l’un pour l’autre!

Dans cette capsule, les deux meilleurs amis révèlent comment ils se sont rencontrés (et c’est trop cute), Aly dévoile ses nombreux tatouages, Big Mitch nous dit dans quel pays il aimerait vivre toute sa vie et ceux-ci nous font un extrait en primeur de leur go-to move de danse.

Selon eux, leur «bonne vibe» passe le test. À vous de nous dire s’ils peuvent s’autoproclamer BFFs! On adore les deux amis qui ont une complicité indéniable.

Voyez tout cela, et encore plus, dans notre hilarant BFF Challenge avec Aly Brassard et Big Mitch, ci-dessus.

CAPTURE D'ÉCRAN / BFF CHALLENGE ALY BRASSARD & BIG MITCH

