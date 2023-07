Voici ce que vos influenceurs préférés ont fait au long congé de la fête du Canada

Partager







La première fin de semaine de juillet est la célébration de la fête du Canada, mais également un moment charnière dans la vie de plusieurs personnes qui déménagent. Pour d’autres, c’est simplement l’occasion rêvée de fêter ou de se reposer en famille. Voici ce que vos influenceurs préférés ont fait du long congé!

Le long week-end a été synonyme de festivités, de changements, de réunions familiales et de moments entre amis pour les vedettes québécoises.

Voici ce que vos influenceurs préférés ont partagé sur leurs réseaux sociaux!

Emy-Jade Greaves et Olivier Dion ont déménagé dans leur nouveau cocon.

Le couple chouchou du Québec a profité de ce week-end (reconnu pour les déménagements) afin d’emménager ensemble. Une nouvelle étape de leur relation a été franchie!

Ils ont pris le temps de remercier famille et amis, étant hyper reconnaissants de leur aide lors de cette journée chargée en émotions.

Émilie Lévesque a également profité de ce long week-end pour changer d’appartement.

Après 2 ans dans le même appartement, la belle a quitté son chez-soi pour entamer une nouvelle aventure ailleurs. Elle a pris le temps de documenter des moments clés de ce grand changement à travers une série de photos et un texte touchant.

Elisabeth Rioux et Claudia Tihan sont arrivées en Grèce pour y passer la semaine.

Elisabeth Rioux avait annoncé un très grand concours il y a quelques semaines, organisé avec sa compagnie Hoaka Swimwear, afin que des personnes chanceuses bénéficient d’un voyage en Grèce.

Une fois les valises déposées avec son amie, l’entrepreneure a montré la magnifique villa à Mykonos. On en rêve!

Lucie Rhéaume a célébré un an d’amour avec son copain.

Une année complète a passé depuis que le fameux «Je t’aime» a été prononcé entre les tourtereaux. Pour l’occasion, ils ont profité d’une soirée à l’hôtel, d’un bon souper au restaurant et d’un spectacle au Festival de Jazz. La combinaison romantique parfaite!

Lucie s’est également déplacée à Saint-Sulpice pour le long congé, retrouvant sa précieuse famille.

STORY INSTAGRAM / LUCIE RHÉAUME

Cindy Cournoyer a passé une première fin de semaine avec Georges, le nouveau membre de sa famille.

La belle brunette est bien occupée ces derniers temps, car celle-ci a accueilli son goldendoodle tant désiré. La nouvelle «dog mom» semble plus heureuse que jamais aux côtés de son petit chien, débordant d’amour pour lui!

Alicia Moffet et Frédérick Robichaud ont passé du temps de qualité en famille.

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

La paire que l’on aime suivre sur les réseaux sociaux était de passage dans la famille de Fred et celui-ci avait son rôle de «tonton» à cœur, enlaçant son neveu.

Willow s’est aussi amusée, entourée d’autres chiens golden retriever.

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

Roxane Bruneau était à Ottawa pour souligner la fête du Canada.

STORY INSTAGRAM / ROXANE BRUNEAU

Sur scène, la chanteuse a tout donné, faisant oublier à ses fans le temps plutôt gris. Elle a le don de tout enflammer, à sa manière!

Emi Chicoine et Max Gibeault ont souligné leur deux ans.

Déjà deux ans d’amour fou! Ils nous font craquer avec leurs partages de moments exclusifs des dernières années. Sans aucun doute, le couple est hilarant avec ces photos remplies d’autodérision.

Emy Lalune a décidé de souligner le MOIS de son anniversaire.

Sous le signe du Lion, la jeune femme a décidé de souligner sa fête dès le début du mois de juillet. Emy avait tout simplement l’air d’une princesse dans sa robe blanche vaporeuse.

STORY INSTAGRAM / EMY LALUNE

Pour couronner le tout, elle était entourée de ses ami.es, qui ont suivi le thème «royal» de la soirée. La très créative Marianne Plaisance lui a officiellement organisé le meilleur party!

STORY INSTAGRAM / EMY LALUNE

STORY INSTAGRAM / CASSANDRA BOUCHARD

Cassandra Bouchard était de la fête.

STORY INSTAGRAM / CASSANDRA BOUCHARD

La nouvelle maman s’est vêtue d’une robe blanche à détails brodés pour «matcher» avec son amie.

Seulement quelques semaines après avoir accouché, la voilà de retour dans les événements. Rien n’arrête notre Cass nationale!

STORY INSTAGRAM / CASSANDRA BOUCHARD

Gabrielle Marion a trouvé LA robe des années 2010 pour l’événement.

L’influenceuse a fait appel à ses abonnés pour dénicher cette merveille! Dans sa robe turquoise, Gabrielle avait l’air d’une vraie sirène.

Marie Gagné a fait tourner les têtes dans sa version moderne d’une soirée à thématique royale.

Dans sa combinaison moulante, Marie a choisi la transparence, le strass, et évidemment le noir. Élégante comme pas une, elle sait comment ajouter sa petite touche lors de festivités entre amis.

Noémie Bannes a fouillé dans les vestiges de sa garde-robe du seconadaire et a remis sa robe de bal, 9 ans plus tard.

Dans son carrousel sur Instagram, Noémie nous a prouvé à la dernière photo qu’il s’agissait bel et bien de sa robe de finissante. Elle n’était donc rien d’autre que la reine de la soirée!

P-O Beaudoin et son copain ont intégré la royauté le temps d’un instant dans le «château» de Marianne Plaisance.

P-O était accompagné de son prince Miguel. Ils nous ont charmés au premier coup d’œil!

Alanis Désilets a pris le temps de relaxer pour le long week-end.

STORY INSTAGRAM / ALANIS DÉSILETS

Les quatre générations étaient réunies: grand-maman, mère, Alanis et sa fille, Béa. Ayant pris le temps d’immortaliser ce moment précieux, cela a créé un adorable cliché!

La jeune femme s’est aussi détendue dans la piscine, au soleil avec son amoureux.

STORY INSTAGRAM / ALANIS DÉSILETS

Lysandre Nadeau s’est approprié son nouveau logis avec Claude et son bébé.

STORY INSTAGRAM / LYSANDRE NADEAU

La nouvelle maman a pris le temps de montrer son adaptation dans sa nouvelle demeure à ses abonnés. Toujours teintée d’humour et dans le but d’être le plus transparente possible, Lysandre a raconté que tout n’est pas toujours rose: dès qu’elle mettait Blaise dans sa poussette, il ne voulait rien savoir, voulant seulement être dans ses bras. On lui envoie du courage!

Par ailleurs, cette dernière a partagé un moment important de sa fin de semaine: elle a offert une bague contenant son lait maternel à la maman de Romain, le grand frère de son garçon. Un moment hyper touchant.

STORY INSTAGRAM / LYSANDRE NADEAU

Max Gourges et Benjamin Bélanger ont assisté à un mariage à Oka.

Le duo de feu avait des tenues complémentaires, tous deux dans les tons de beige. Ils semblaient tout droit sortis d’un magazine de mode!

Julie-Anne Ho est entrée dans une nouvelle ère capillaire.

STORY INSTAGRAM / JULIE-ANNE HO

Adieu les rallonges et bonjour les cheveux plus naturels! Julie-Anne était excitée de dévoiler sa nouvelle chevelure en santé, gracieuseté de son coiffeur (et magicien) Kevins-Kyle.

STORY INSTAGRAM / JULIE-ANNE HO

Noémie Lacerte est revenue dans le clan des brunettes.

L’heure était aux changements pour l’influenceuse lors de cette fin de semaine. Elle a publié une photo de ses mèches chocolatées et l’on adore le résultat!

Ines Lalouad et Stevens Dorcelus se sont fait une «date night».

STORY INSTAGRAM / INES LALOUAD

Le couple s’est organisé une soirée au ciné-parc, à Saint-Hilaire. Rien de plus mignon pour finir le long week-end en beauté.

Rym Nebbak s’est amusée sur une terrasse de Montréal.

Grande fan des soirées d’été sur les terrasses, Rym était tout sourire avec son verre de champagne à la main. Elle sait fêter lors d’un long congé!

Izzi Poopi a opté pour une fin de semaine au bord de l’eau.

Entourée d’un paysage apaisant, la vacancière a pris le temps de se reposer, ayant l’air décontractée. Izzi la fashionista se révèle sous un autre jour!

