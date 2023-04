Les produits préférés d'Alicia Moffet pour un makeup naturel et glowy

Partager







Alicia Moffet a récemment publié une vidéo TikTok dévoilant tous les secrets de son look lumineux.

Dans un format Get Ready With Me, Alicia a partagé ses produits favoris et la manière dont elle fait son maquillage, en voyage comme en tournée à travers le Québec.

Et ça tombe bien, tous les produits utilisés par Alicia sont disponibles chez Sephora. Vous pourrez facilement remplir votre panier virtuel!

La routine complète

Alicia débute par des gouttes soleil anti-pollution de Drunk Elephant pour accentuer son teint et une technique de reverse-contouring, qu'elle utilise désormais à chaque fois qu'elle se fait un maquillage plus complet avec le bâtons de bronzage sans effort de Rare Beauty.

Alicia poursuit avec l'anticernes liquide retouche instantanée longue tenue Pro Filt’r de Fenty Beauty, le gel à sourcils Anastasia Beverly Hills.

Par la suite, la chanteuse de Run To You jette son dévolu sur les populaires fards à joues liquides Soft Pinch de Rare Beauty pour sculpter ses pommettes. Elle complète le teint avec son illuminateur favori, le Beauty Light Wand de Charlotte Tillbury.

Après avoir accentué le tout avec un produit bronzeur Charlotte Tilburry et appliqué du mascara, Alicia arrive à la question sur toutes les lèvres dans ses plus récentes publications: Quel combo porte-t-elle pour avoir une si jolie bouche?

Son combo chouchou pour les lèvres

Alicia débute avec un crayon contour des lèvres, yeux et sourcils de marque Make Up For Ever en teinte Anywhere Caffeine, vendu 29$ chez Sephora, qu'elle applique en débutant par le contour et en dégradant sur ses lèvres.

Alicia applique ensuite le Gloss Bomb Fenty Ice de Fenty Beauty, à 34$ chez Sephora

À vous le teint aussi lumineux qu'Alicia!

